‘15 Temmuz birlik ve beraberlikle kenetlenen milletin zaferidir!’

ALMANYA’nın ilk tarihi Türk sineması Rio Palast’da düzenlen şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Hoca Veli Boyun’un Kuran tilavetiyle başlayan anma törenine, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, Eğitim Ataşesi Mustafa İkbal, UID Bölge Teşkilatlanma Başkanı Salim Elcivan, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu, IGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır, MÜSİAD Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Haluk Dokur, THY Müdürü Abdullah Ömer Çelik, Nürnberg ve çevresindeki sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle birlikte 15 Temmuz’da Ankara’da şehit olan Nürnbergli Serhat Önder’in kardeşleri Harun ve Gökhan Önder eşleriyle birlikte katıldı.
‘KORKMA OĞLUM’ İÇİN BİR ARAYA GELDİK
15 Temmuz’da hain darbe girişimi sırasında eşi ve çocuğuyla Ankara Genelkurmay Başkanlığı önüne gittikten sonra, telefonla canlı yayın yaparken ‘Korkma Oğlum’ sözünü kullandıktan sonra darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Nürnbergli 41 yaşındaki Serhat Önder’in hayatının anlatıldığı ‘Korkma Oğlum’ belgeselinin gösterildiği anma programında Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci şunları söyledi: “Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin 15 Temmuz 2016’ da hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin 8’inci yıl dönüm vesilesiyle, şehitlerimizi yad etmek, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak aynı zamanda 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde Ankara’da şehit düşen Nürnbergli Serhat Önder’in hayatının anlatıldığı ‘Korkma Oğlum’ belgeseli gösterimini izlemek için bir araya geldik.”
15 TEMMUZ MİLLET İRADESİNE YAPILMIŞ BİR SUİKASTIR
Cebeci, “15 Temmuz, ülkemizin maruz kaldığı hükümeti ele geçirmeye yönelik kanlı hain FETÖ
terör saldırısı olarak tarihe geçmiştir. Bu hain FETÖ terör saldırısında, uzun seneler Nürnberg’de yaşadıktan sonra ülkemize dönüş yapmış Serhat Önder kardeşimizle birlikte toplam 251 vatandaşımız şehit oldu ve 200’den fazla vatandaşımız yaralandı. Saldırı, milletimizin çelik iradesi vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bulunması haklımızın birbiriyle kenetlenmesi sonucu önlenmiştir. Terör örgütlerini besleyen ülkeler şunu bilsinler ki, bir gün besledikleri terör örgütleri kendi silahlarını kendi besleyenlerine doğrultacaktır. Hiçbir güç Türkiye’nin üzerinden geçirilmeyecektir. FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasına karşı çabalarımız uzun soluklu bir mücadele olup, bu çevredeki çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de kararlıkla sürdürülecektir. Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da birlik ve beraberliğimizin daim olması hepimizin önceliği olmalıdır” diye konuştu. Program Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan’ın dualarıyla son buldu.