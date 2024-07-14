‘15 Temmuz birlik ve beraberlikle kenetlenen milletin zaferidir!’

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ALMANYA’nın ilk tarihi Türk sineması Rio Palast’da düzenlen şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Hoca Veli Boyun’un Kuran tilavetiyle başlayan anma törenine, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, Eğitim Ataşesi Mustafa İkbal, UID Bölge Teşkilatlanma Başkanı Salim Elcivan, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu, IGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır, MÜSİAD Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Haluk Dokur, THY Müdürü Abdullah Ömer Çelik, Nürnberg ve çevresindeki sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle birlikte 15 Temmuz’da Ankara’da şehit olan Nürnbergli Serhat Önder’in kardeşleri Harun ve Gökhan Önder eşleriyle birlikte katıldı.