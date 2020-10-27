15 kez bıçakladıktan sonra...

27 yaşındaki Vietnamlı sanık aşçı, kavga ettiği Vietnamlı arkadaşını 9 Mart’ta 15 bıçak darbesiyle öldürdüğünü, ardından da arkadaşının kollarını ve bacaklarını bıçakla nasıl kesip parçaladığını anlattı. Cesedi parçaladıktan sonra kolay taşımak için tekerlekli bavula doldurduğunu söyleyen aşçı, kapı zilinin çalmasıyla korktuğunu ve aynı gün Çek Cumhuriyeti’ne kaçtığını söyledi. Panik halde evden çıktığını söyleyen zanlı, cesedi ve parçaların bir bölümünü koyduğu bavulu evde bırakmıştı. İki hafta Çek Cumhuriyeti’nde kaçak kalan sanık, daha sonra polise giderek teslim olmuş ve suçunu itiraf etmişti.

Mart ayının sonunda Almanya’ya iade edilen sanık, 7 aydır tutuklu yargılanmayı bekliyordu. Sanıkla ilgili kararın kasım ayı sonunda çıkması tahmin ediliyor. Karar gününe kadar mahkemede çok sayıda tanık dinlenecek. Ayrıca sanığın suç ehliyetinin olup olmadığına ilişkin uzman raporu da bekleniliyor. Sanık 15 yıla kadar hapisle yargılanıyor.