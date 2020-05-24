‘15 Haziran’dan itibaren turist kabul edeceğiz’

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 17 Mart’ta yaptığı açıklamayla dünya genelinde seyahat uyarısı yapmış ve bu uyarının 14 Haziran’a kadar geçer olduğunu duyurmuştu. Almanya, bu uyarıyı Avrupa Birliği (AB) üye ülkeler için 15 Haziran’dan itibaren kaldırmayı planlıyor. Alman Dışişleri Bakanlığı’nın AB üyesi olmayan ülkelerle ilgili nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor. Ancak bilinen bir şey var ki, Alman turistlerinin İspanya ve İtalya’dan sonra en çok tercih ettikleri üçüncü ülkenin Türkiye olduğu. Berlin Büyükelçisi Aydın da buna dikkati çekerek “Türkiye’de haziranın ilk haftasından itibaren yurtiçi uçuşlar başlayacak. Haziran ortasından itibaren de adım adım uluslararası uçuşlara açılacak” dedi.

AB ÜLKELERİNDEN DAHA İYİYİZ

Aydın, açıklamasında, “Biz birçok ülkeye göre Kovid-19 salgınıyla mücadelede çok daha başarılı olduk. Bizim durumumuz, AB üyesi birçok ülkeden açık ara daha iyi. Türkiye turizm için gerekli önlemleri önceden aldı ve alıyor. Bu yüzden seyahat uyarısının kalkmamasını pek ihtimal dahilinde görmüyorum” dedi. Aydın, uluslararası uçuşların başlamasıyla birlikte karantina uygulamasının da son bulacağını hatırlattı. Türkiye, Güneşi, denizi, kumu, kültürel ve tarihi zenginliği nedeniyle Alman turistlerin gözdesi. 2015’te 5 milyon 600 bin Alman turist Türkiye’de tatil yapmış, bu bir rekor olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl Türkiye’yi tercih eden Alman turist sayısı da 5 milyonu bulmuştu. Türkiye, Ruslardan sonra en çok Alman turistleri ağırlıyor.