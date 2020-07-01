15 bin kişiyle yolları ayırıyor

TELEKONFERANSLA basın toplantısı düzenleyen Airbus Şefi Guillaume Faury, “Aslında böylesi bir durumdan kaçınmak isterdik” sözleriyle işten çıkarmaların zorunlu olduğu mesajını verdi. Şirketin kriz öncesine dönmesi için zamana ihtiyacı olduğunu, bunun 2023’ten önce gerçekleşmesinin beklenmediğini belirten Faury, pandeminin sektörü hiç benzeri olmayan şekilde olumsuz etkilediğini ve toparlanmanın 2025 yılını bulabileceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre Aibus öncelikle Almanya’daki şirketlerinden 5 bin 100 ve Fransa’daki şirketlerinde 5 bin kişinin işine son verecek. 2021 yılına kadar da İspanya’da 900, İngiltere’de 1700 ve dünyanın diğer ülkelerinde 1300 çalışan işini kaybedecek. Airbus’ın dünya genelinde 135 bin çalışanı bulunuyor. Çalışanlardan 90 bini ticari uçak bölümünde görevli. Almanya’da 30 ayrı merkezde çalışanların sayısı ise 46 bin. Önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 40 küçülmeyi planlayan şirket, elindeki hiçbir uçak modelinin üretimini durdurmayacak. Ancak üretimi yavaşlatacak.