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Hürriyet
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Avrupa
DHA / Fotoğraflar: Reuters, DHA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 10:16,Son Güncelleme:

15 bin kişiyi işten çıkaracak

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15 bin kişiyi işten çıkaracak
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Fransız otomotiv devi Renault, basına yaptığı yazılı açıklamada dünya çapında 15 bin, Fransa genelinde ise 4 bin 600 kişiyi işten çıkartacağını açıkladı.

FRANSA Devlet Başkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde otomotiv sektörüne yaklaşık 8 milyar Euro destek sağlayacağını açıklamıştı. Buna rağmen Renault Grup bugün yaptığı basın açıklamasında sabit maliyetlerin azaltılmasına yönelik taslak plan hazırladığını duyurdu. Renault hazırladığı bu plan çerçevesinde, 3 yıllık bir süre içinde 2 milyar Euro tutarında sabit giderini azaltmayı planlıyor. Plan doğrultusunda 3 yıllık bir süre içinde Fransada 4 bin 600 kişi, dünya genelinde de 10 bin kişi olmak üzere toplamda yaklaşık 15 bin kişi işten çıkartılacak. Sabit giderlerin azaltılmasına yönelik taslak planın maliyeti yaklaşık 1.2 milyar Euro olduğu belirtildi.

15 bin kişiyi işten çıkaracak

15 bin kişiyi işten çıkaracak

15 bin kişiyi işten çıkaracak

 

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