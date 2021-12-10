15 bin kişi tahliye edilecek

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Gesundbrunnen mahallesinde bulunan bombanın imha edilmesi için yaklaşık 15 bin kişi tahliye edilerek güvenli alana alınacak. İran Caddesi üzerinde bulunan bombanın imha edilmesi için hazırlıklar sürüyor. Bombanın bulunduğu cadde ve çevre sakinleri pazar günü sabah 06.00’dan itibaren evlerini boşaltacak. Bombanın yakınlarında bulunan Yahudi hastanesi de tahliye edilecek mekânlar arasında yer alıyor. Hastanede tahliye işlemleri ise önceden başladı. Acil ve yoğun bakımda olanlar başka hastanelere sevk edilirken, yeni randevular hafta başından itibaren veriliyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle tahliyelerin dikkatli yapılacağı ve hasta olanlarla karantinada olanların yine ayrı mekânlarda geçici olarak kalacakları belirtildi.

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bomba 19 Kasım’da bir inşaat çalışmaları sırasında bulunmuştu. Olay sonrası bomba imha uzmanları bombayı inceleyip yaklaşılmayacak şekilde çevresini güvenliğe almıştı. Ancak bombanın büyüklüğü nedeniyle hazırlıklar uzun sürdü ve bombanın pazar günü etkisiz hale getirilmesine karar verildi.