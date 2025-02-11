15 belediye başkanından AB’ye acil çağrı: ‘Şehirlerimiz iflasa sürükleniyor’

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OTOMOTİV ve yan sanayi sektörüne bağımlı bölgelerde 600 bin kişinin işinin risk altında olduğu belirtilirken, belediye başkanları, “Bu gidişle şehirlerimiz iflasın eşiğine gelecek” uyarısı yaptı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderilen 7 maddelik çağrıda, 2035 yılında yürürlüğe girecek olan içten yanmalı motor yasağının kaldırılması ve otomotiv sektörüne destek sağlanması talep edildi.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Otomotiv sektöründeki kriz, sadece işsizlik riskini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda şehirlerin ekonomik yapısını da tehdit ediyor. Belediye başkanları, otomotiv şirketlerinden alınan ticari vergilerin kesilmesi durumunda şehir bütçelerinin ciddi darbe alacağı uyarısında bulundu. Özellikle otomotiv sektörüne bağımlı şehirlerde, bu krizin uzun vadeli etkilerinin önüne geçmek için acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

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‘ENDÜSTRİYEL ALTYAPI GİDEREK AŞINIYOR’

Almanya’nın otomotiv devleri Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen ve Porsche gibi markaların merkezlerine ev sahipliği yapan şehirlerin belediye başkanları, AB’den acil önlem alınmasını istedi. Stuttgart, Wolfsburg, Saarbrücken ve Friedrichshafen gibi otomotiv sektörünün kalbinin attığı şehirlerin belediye başkanları, “Bu şirketler sadece ekonomik başarının değil, aynı zamanda yenilikçiliğin ve çalışanlarımızın performansının da simgesi. Ancak bu endüstriyel altyapı giderek aşınıyor” ifadelerini kullandı.

HIZLI ŞARJ GENİŞLETİLSİN

Belediye başkanları, 2035’e kadar içten yanmalı motor yasağına son verilmesi kararının yumuşatılmasını istedi. Ayrıca karbondioksit sınırlarını aşan üreticilere cezalar askıya alınması talep edildi. Hidrojen ve yeni pil teknolojilerine destek isteyen belediye başkanları hızlı şarj istasyonları ve elektrik şebekelerinin de genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Belediye başkanları, çağrılarında “Ekonomik dinamizm, yasaklarla değil, yenilikçilikle sağlanır. Avrupa’nın yeniden bir rekabet ve performans kültürüne ihtiyacı var” ifadelerine yer verdi.

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KİMLER ÇAĞRI YAPTI?

Stuttgart Belediye Başkanı Frank Nopper (CDU), Friedrichshafen Belediye Başkanı Simon Blümcke (partisiz), Wolfsburg Belediye Başkanı Dennis Weilmann (CDU) ve Saarbrücken Belediye Başkanı Uwe Conradt (CDU) tarafından başlatılan girişime, Augsburg, Dingolfing, Ingolstadt, Schweinfurt (Bavyera), Essen, Lippstadt (Kuzey Ren-Vestfalya), Neckarsulm, Rastatt, Sindelfingen (Baden-Württemberg) ve Zwickau (Saksonya) belediye başkanları da destek verdi.