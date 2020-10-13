15 bahis bürosuna lisans hakkı verildi
Almanya’da uzun yıllardır lisanssız çalışan bahis bürolarından 15’i, gerekli koşulları yerine getirdiği için lisans almaya hak kazandı. Lisans alan bahis büroları arasında Mehmet Kaplankıran’a ait olan ve Almanya genelinde 120 şubesi bulunan WettArena da var.
WettArena’nın kurucusu ve sahibi Mehmet Kaplankıran alınan lisansla birlikte sektörün canlanacağını söyledi: “Yıllardır izin bekliyorduk. Bahis büroları faaliyette olduğu halde lisans verilmiyordu. Bu biraz tuhaf bir durumdu. Hem bizlere lisans verilmiyordu hem de bizden vergi alınıyordu. Böylece bir belirsizlik giderildi. Ülkenin en büyük 15 şirketine ruhsat verildi. Lisans almak, bizim yatırımımızı artırma olanağı da verecek. Kısa sürede Almanya genelinde şube sayısını dört katına çıkarmayı hedefliyoruz.” Merkezi Berlin’de olan WettArena’nın 400’ün üzerinde de çalışanı var.
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