140 yıllık futbol sektöründe alanında tek: Thomas Gronnemark ve eşsiz hikayesi!

2018’in kavurucu yazında Thomas Gronnemark, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Danimarka kırsalını gezerken bir telefon aldı. Ekrandaki numaranın başında +44 ibaresini fark edince görmezden geldi. Muhasebe programlarından emeklilik planlarına kadar her şeyi satan insanlardan gelen telefonlardan sıkılan Gronnemark, gelen çağrıyı cevaplamadı. Gronnemark ailesi, Knebel’deki çikolata dükkanına girdiğinde gelen çağrının sesli mesajını dinlediler.

İngiltere’den gelen çağrının ses kaydında konuşan kişi Jürgen Klopp’tan başkası değildi ve Liverpool’un teknik direktörü kendisini aramasını istiyordu. Ses kaydını dinledikten sonra hiç vakit kaybetmeyen Gronnemark’ın arayışı yanıtsız kaldı ancak eve dönüş yolunda tekrar telefonu çaldı.

“Eşim telefonun ekranına baktı çünkü ben arabayı kullanıyordım. ‘Arayan Jürgen’ dedi. Telefonu açmak için arabayı en yakın yere park ettim. Bana Liverpool’un harika bir 2017-18 sezonu geçirdiğini, Premier Lig’de dördüncü olduklarını ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaştıklarını söyledi. Ama neredeyse topu her oyuna soktuklarında kaybettiklerini ifade etti. Ertesi hafta beni Liverpool’un antrenman sahası Melwood’a davet etti ve doğal olarak kabul ettim. Aslında bir buluşma olması gerekiyordu, ama onlara yardım edeceğime o kadar ikna olmuştu ki, ertesi gün Premier Lig oyuncularına koçluk yapıyordum. O zamandan beri Liverpool’da antrenörüm.”

TWITTER’DA YAYINLANAN RÖPORTAJ VE DEĞİŞEN HAYAT

Gronnemark türünün tek örneği ve Klopp, Alman gazetesi Bild’de onunla ilgili bir röportaj okumuştu. Danimarklı, Borussia Mönchengladbach’ın sol bek oyuncusu Andreas Poulsen’in 14 metre uzun taç atışını nasıl geliştirdiğini anlattığı bir röportaj vermişti. Ve Klopp, onu Twitter’da gördüğü bu röportaj sayesinde keşfetmişti.

“Uzun, hızlı ve akıllı taç atışıyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Bu tüm saha için geçerli. Sadece rakip kaleye yakın ya da uzun atışlar yapmak isteyen bazı takımlarda çalıştım. Ancak benim felsefem tüm sahada bu çalışmayı uygulamak. Ve Liverpool bu felsefenin faydalarından gerçekten yararlanan ilk takım.”

“Topu oyuna sokarken zeka kullanma konusunda koçluk yaptığımı söyleyebilirsiniz. Çoğu profesyonel oyuncunun bu konuda çok az zekaya sahip olduğunu söylemekten korkmuyorum. Amatörler ve genç oyuncular bu konuda daha da kötü durumdalar. İrtibatta olduğum profesyonel oyuncuların ve antrenörlerin yüzde 99’u taç atışları üzerine hiç çalışmıyor.”

HER FUTBOLCU TAÇ ÇALIŞMASI YAPIYOR

Oyuncuların uzun ve hassas bir şekilde atış yapmak için gerekli tekniği öğrenmeleri ve aynı zamanda topu almak için alan yaratmaları gerekir. Bu yüzden taç atışı antrenörü bütün futbolcuları çalışmalara dahil ediyor.

Gronnemark, “Liverpool maçını izlediğinizde, topu oyuna sokan genellikle altı veya yedi farklı oyuncu vardır” diyor ve ekliyor:

“Eğer Salah topa en yakınsa atışı kullanmalı ve topu oyuna sokmalı. Ama sadece mantıklı bir durumdaysa. Bazen taç atışını çok hızlı yapmak bir dezavantaj olabilir. Yapabileceğiniz en kötü şey, bir baskı anında topu hızlı bir şekilde oyuna sokmaktır. Topun oyuna sokulmasını analiz ettiğimde, rakibin baskısından kurtulup kurtulamayacağımıza bakıyorum. Topu oyuna sokarak harika şeyler yapabiliriz, ancak o sırada topu kaybedersek kötü şeyler de olabilir.”

1 YILDA YAŞANAN İNANILMAZ DEĞİŞİM

Tifo Football’a göre, Klopp, Liverpool’un baskı altında topu oyuna sokma istatistiklerinin Premier Lig’de yüzde 45,4’lük başarı oranıyla en kötü üçüncü olduğu sezonun ardından Gronnemark ile temasa geçti. Danimarklı antrenörle geçen 1 yılın ardından Liverpool yüzde 68,4 ile sadece Gronnemark ile çalışan Midtjylland’ın ardından Avrupa’nın en iyi ikinci takımı oldu. MODERN FUTBOLUN EN İYİLERİ

Gronnemark, Liverpool ve birkaç Danimarka takımı dışında, RB Leipzig, Ajax ve Gent gibi kulüplerle de çalışıyor. Genellikle her takımı yılda altı veya yedi kez ziyaret eder ve her ziyarette iki ile dört gün eğitim verir. Ayrıca tüm maçların video analizini de yapıyor. Gronnemark, Liverpool’dan Andy Robertson ve Trent Alexander Arnold’u modern futbolun en iyi taç atıcıları olarak seçiyor.

“Yapılan teknik idmanlarla atışlarının uzunluğunu artıran birçok oyuncuyla çalıştım. Kian Hansen ile çalışmaya başladığımda 30 metre mesafeye atabiliyordu, ki bu oldukça uzundu. Ancak atış çok yüksekti ve savunması kolaydı. Nihayetinde 36,7 metreye ulaştı ama inanılmaz bir hıza kavuştu. Liverpool’dan Andy Robertson tamamen farklı bir vaka. Onunla tanıştığımda 19 metreyi geçemiyordu. Bu çok kısa ve bu kadar kısa taç kullandığınızda baskı altına girmeniz çok kolay. Atışını yaklaşık 8 metre uzatmayı başardı. Ve asla uzun atış yapamayacak olsa da, antrenmanla topu oyuna sokma yarıçapını 500 metrekareden fazla artırmayı başardık.”

“Bu daha fazla oyuncuyu topla buluşturabileceği anlamına geliyor. İnanılmaz derecede hızlı gelişti, Atışı ne zaman, hangi hızla yapacağı ve topu ne zaman tutacağı konusunda. Hassasiyet konusunda çok iyidir. Trent hemen hemen aynı seviyeye ulaştı ama bu biraz daha uzun sürdü. Benim gözümde, onlar dünyadaki en iyi çok yönlü atıcılar.”

“KİTAP YAYINLANANA KADAR SIRLAR BENDE”

Gronnemark sırlarını ise kolay kolay açıklamaktan yana değil:

“Taç atışları konusunda böylesine derinlemesine bilgi sahibi olan tek kişi benim. Aslında düşündüğünüzde oldukça önemli bir şey çünkü futbol 140 yıllık bir spor. Üzerinde çalılştığım kitabı yayınlayana kadar sırlarımı kendime saklayacağım.”

Liverpool ile sözleşmesini bir yıl daha uzatan Gronnemark, birlikte çalıştığı ekipleri dikkatlice seçiyor: “Liverpool ile zirvede rekabet eden takımlara koçluk yapmak istemiyorum ve tarihsel rekabeti olan takımlarla çalışmıyorum. Örneğin aynı sezonda Liverpool ve Manchester United’a koçluk yapmak işe yaramaz. Premier Lig’in en iyi takımlarından, bu sezon dahil olmak üzere geri çevirdiğim birkaç teklif aldım. Liverpool beni engellemiyor, tamamen benim ahlakım.”

HAYALİ MİLLİ TAKIM!

Gronnemark CV’sine bir milli takım eklemeyi hayal ediyor.

“Özellikle Dünya Kupası’na katılan bir ülke. Liverpool gibi büyük bir takıma antrenörlük yapmak ve Şampiyonlar Ligi ile Premier Lig’i kazanmaya yardımcı olmak harikaydı. Ancak en büyük hayalim futbolun değişmesine yardımcı olmak, bu nedenle taç atışları daha ciddiye alınıyor.”

Gronnemark taç atışı koçu olarak 2004 yılında çalışmaya başladı ancak adını Poulsen ile yaptığı çalışmalar hakkında atılan tweet’lerin ardından ünlendi. Danimarkalı antrenör, Bild’de yayınlnan röportajını Jürgen Klopp ve Ralf Rangnick’in okunmasının ardından değişen hayatıyla ilgili şunları söylüyor:

“Eğer proaktif olursanız ve düşündüklerinizi hayata geçirirseniz, küçük bir tweet hayatınızı değiştirebilir.”