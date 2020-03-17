14 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçeğe ömür boyu

BERLİN Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada gerekçeli kararı okuyan hakimin bir türlü bulunamayan küçük kızın cesediyle ilgili söyledikleri duruşmayı izlemeye gelenleri şoke etti. Gerekçeli kararda, “Ali K. Georgine’yı öldürdükten sonra elbiselerini ve okul eşyalarını ayrı bir çöpe attı. Genç kızı halıya sararak ertesi gün toplanacağını bildiği ayrı bir çöp konteynerına bıraktı. Temizlik işçileri cesedin de bulunduğu çöpü, çöp toplama merkezine taşıdı. 5 ton çöpün olduğu yerde ceset fark edilemeyerek yakıldı” denildi. Karar duruşmasını 2006’dan beri cinayeti aydınlatmaya çalışan dört polis de izledi.

‘SUÇU SABİT’

Hem savcılık sorgusunda hem de duruşmalarda susma hakkını kullanan üç çocuk babası 44 yaşındaki Ali K.’nın yargılanmasına geçen yıl 31 Temmuz’da başlandı. Çok sayıda tanık dinlendi. Bilirkişi raporları mahkemeye sunuldu. Savunma avukatları taktik olarak mahkemeye yeni delil dilekçeleri sundu. Dilekçeler işleme alındığı için mahkemeden karar çıkması da sürekli ertelendi. Yaklaşık 7.5 ay süren yargılama sonunda, savcı işlenen suçun niteliği ve boyutunu gözönünde bulundurarak Ali K. için ömür boyu hapis cezası istedi. Hakim ise Ali K.’nın ‘polis Hakan’a’ itiraflarını ve eldeki delilleri değerlendirerek sanığın suçunun sabit olduğuna karar vererek ömür boyu hapis cezası verdi. Sanık avukatları ise müvekkilinin beraatini talep etti.





CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Son duruşmayı, sanık Ali K.’nın akrabaları ve komşuları izleyicilere ayrılan bölümden takip ettiler. Öldürülen Georgine’nın annesi ve kız kardeşi de karar duruşmasında hazır bulundu. Kapalı bölümde kurşun geçirmez camın arkasında kararı bekleyen Ali K. ömür boyu hapis cezasını duyunca büyük bir şok yaşadı. Ali K. daha önce de küçük yaştaki kızlara cinsel saldırıda bulunduğu için ceza almıştı. Georgine cinayetini soruşturan polisler, Ali K.’yı 2016 yılında en önemli şüpheli olarak takibe almıştı. Ali K. ile yakın temas kurup onunla arkadaş olması için Türkiye kökenli bir polis görevlendirilmişti. Kendisini Hakan olarak tanıtan gizli polis, 2016 yılından 2018 yılına kadar iki yıl boyunca Ali K. ile arkadaşlık yapıp, evine girip çıkmıştı. Ali K. ‘polis Hakan’a’, oda gibi döşediği evinin altındaki kömürlükte Georgine’ya cinsel saldırıda bulunduğunu, daha sonra küçük kızı öldürüp cesedini ortadan kaldırdığını itiraf etmişti.