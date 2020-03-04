14 yaşındaki öğrencisiyle yattı, beraat etti

BONN kentinde görülen davada savcı, öğretmeni, koruması altında olan küçük yaştaki kıza zarar vermek ve HIV virüsü taşıdığı halde küçük kızla cinsel ilişkiye girerek ona hastalık bulaştırma riskiyle karşı karşıya bırakmakla suçladı. Yapılan sorgulamalarda, öğretmenin en az sekiz kez küçük öğrencisiyle yattığı ve cinsel ilişkinin de karşılıklı rızayla gerçekleştiği tespit edildi. Hem öğretmen hem de öğrenci duruşmalar boyunca ifade vermedi. Hâkim ise öğretmenin HIV virüsü taşıdığını ancak cinsel ilişki sırasında hastalığı bulaştırmamak için korunduğunu ve cinsel ilişkinin yaşandığı dönemde de raporlu olduğu için öğrenciyi koruma sorumluluğunun bulunmadığını göz önünde bulundurarak sanığın beraatına karar verdi. Karara gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan hâkim, “Biz kararları ahlaka göre değil, hukuka göre veririz” dedi.