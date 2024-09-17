×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

14 yaşındaki öğrenci trenin altında kaldı

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#KRV#Nightjet
14 yaşındaki öğrenci trenin altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 10:17

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletindeki Kleve bölgesinde 14 yaşındaki bir öğrenci, yetişmeye çalıştığı trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

POLİSİN verdiği bilgilere göre kaza, 14 yaşındaki kız öğrenci sabah saat 7.15 civarında Wesel yönüne giden treni yakalamak için koşarken meydana geldi. Öğrenci, Rees-Millingen’deki tren istasyonuna ulaşmaya çalışırken demiryolu geçidinde bariyerlerin kapalı olduğunu ve ışıklı uyarı sisteminin kırmızı yandığını görmedi, karşı yönden Amsterdam’a giden gece trenini de fark etmedi. Avusturya Demiryolları’na ait olan ve ‘Nightjet’ olarak bilinen gece trenin çarptığı genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Trenin bu güzergâhta diğer uzun mesafe trenleri gibi genellikle saatte en az 100 kilometre hızla seyahat ettiği açıklandı. Çocuğun ailesine psikolojik destek sağlanırken, trenin içindeki yaklaşık 300 yolcu 8 saat mahsur kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#KRV#Nightjet

BAKMADAN GEÇME!