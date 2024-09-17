14 yaşındaki öğrenci trenin altında kaldı

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POLİSİN verdiği bilgilere göre kaza, 14 yaşındaki kız öğrenci sabah saat 7.15 civarında Wesel yönüne giden treni yakalamak için koşarken meydana geldi. Öğrenci, Rees-Millingen’deki tren istasyonuna ulaşmaya çalışırken demiryolu geçidinde bariyerlerin kapalı olduğunu ve ışıklı uyarı sisteminin kırmızı yandığını görmedi, karşı yönden Amsterdam’a giden gece trenini de fark etmedi. Avusturya Demiryolları’na ait olan ve ‘Nightjet’ olarak bilinen gece trenin çarptığı genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Trenin bu güzergâhta diğer uzun mesafe trenleri gibi genellikle saatte en az 100 kilometre hızla seyahat ettiği açıklandı. Çocuğun ailesine psikolojik destek sağlanırken, trenin içindeki yaklaşık 300 yolcu 8 saat mahsur kaldı.