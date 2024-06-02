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14 yaşındaki Egemen birinciliğe doymuyor!

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#Egemen Sertbaş#Schwabach Kasabası#AVRUPADAN HABERLER
14 yaşındaki Egemen birinciliğe doymuyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 12:23

Nürnberg yakınlarındaki, Schwabach kasabasında yaşayan eski politikacı Seyfettin Karagöl’ün torunu 14 yaşındaki Egemen Sertbaş, 7 yaşından beri sürdürdüğü yüzmede başarıdan başarıya koşuyor. Nitekim, Nürnberg’de yapılan yarışlarda, 7 müsabakadan 6’sında birinci, birinde ikinci oldu.

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SIRT üstü, serbest, kurbağalama ve kelebek gibi dallarda kulaç atan Egemen Sertbaş’a başka kulüplerden teklif yağıyor. Sertbaş şimdi temmuz ayında Rosenheim’da yapılacak Bavyera eleme müsabakalarına hazırlanıyor. Daha sonra Almanya geneli elemelerine göz kırpacak olan Egemen Sertbaş’ın koçları onu geleceğin şampiyonu olarak görüyor. Egemen Sertbaş’ın dedesi Seyfettin Karagöl, torununu çok sevdiğini ve onun başarısı için çok emek verdiğini söyledi. Karagöl, “Torunum yüzmede çok başarılı, böyle giderse, onu uluslararası şampiyonalarda göreceğimize inanıyorum” dedi.

14 yaşındaki Egemen birinciliğe doymuyor

14 yaşındaki Egemen birinciliğe doymuyor

Haberin Devamı

14 yaşındaki Egemen birinciliğe doymuyor

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#Egemen Sertbaş#Schwabach Kasabası#AVRUPADAN HABERLER

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