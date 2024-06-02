14 yaşındaki Egemen birinciliğe doymuyor!

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SIRT üstü, serbest, kurbağalama ve kelebek gibi dallarda kulaç atan Egemen Sertbaş’a başka kulüplerden teklif yağıyor. Sertbaş şimdi temmuz ayında Rosenheim’da yapılacak Bavyera eleme müsabakalarına hazırlanıyor. Daha sonra Almanya geneli elemelerine göz kırpacak olan Egemen Sertbaş’ın koçları onu geleceğin şampiyonu olarak görüyor. Egemen Sertbaş’ın dedesi Seyfettin Karagöl, torununu çok sevdiğini ve onun başarısı için çok emek verdiğini söyledi. Karagöl, “Torunum yüzmede çok başarılı, böyle giderse, onu uluslararası şampiyonalarda göreceğimize inanıyorum” dedi.

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