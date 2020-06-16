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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 16.06.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

14 ülkeden yapay zekâ kuralları için uluslararası ittifak

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14 ülkeden yapay zekâ kuralları için uluslararası ittifak
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Almanya, Japonya, Singapur, Hindistan, ABD ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 14 ülke, yapay zekânın geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik ortak kurallar geliştirmek için ‘Yapay Zekâ Küresel Ortaklığı’ (GPAI) isimli uluslararası bir ittifak kurdu.

GPAI kurucu ülkeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, yapay zekânın sorumlu ve insan merkezli gelişimi ve kullanımı için çalışılacağı belirtildi. Açıklamada, girişimin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından desteklendiği ve sekreterliğinin Paris’te olacağı bildirildi.

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