14 Mart Tıp Haftası etkinliğinde buluştular

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Abant Lokantası’nda gerçekleşen organizasyona, Münih ve çevresinde görev yapan birçok hekim katıldı. Davetliler arasında Dr. Ayhan Pulur, Dr. Lale Evenkamp, Dr. Başak Kılıç, Dr. Sevil Aktemur, Dr. Bengisu Şafak, Dr. Sinan Pehlivanlı, Dr. Tuğba Aksel, Dr. Kemal Demir, Dr. Füsun Köklü, Dr. Melis Köklü, Dr. Celin König, Dr. Sinem Öztekin, Prof. Dr. Adrian Danek, Prof. Dr. Thomas Ruzicka, Prof. Dr. Sigfied Stotz, Student Aria ve Erich Frank Genel Sekreteri Bianka Spenkuch gibi isimler yer aldı. Ayrıca, Eylem ve Atlas Ünlü, Mahmut Türker, Birsen Taluy, Mahir Zeytinoğlu, Burak Şafak gibi özel misafirler ve Münih’teki basın mensupları etkinliğe ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Fuat Oduncu, Türkiye’de kutlanan ve dünyada benzeri olmayan 14 Mart Tıp Haftası’nın Münih’te de hekimler tarafından sahiplenilmesinin önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.