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14 Mart Tıp Haftası etkinliğinde buluştular

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#Almanya#Tıp Haftası#AVRUPADAN HABERLER
14 Mart Tıp Haftası etkinliğinde buluştular
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 13:20

Münih’te, 14 Mart Tıp Haftası etkinliği Erich Frank Derneği Başkanı Prof. Dr. Fuat Oduncu, Bavyera Türk Toplumu Başkanı Prof. Dr. Vural Ünlü ve Münih Türk Basın Mensupları iş birliğiyle düzenlendi.

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Abant Lokantası’nda gerçekleşen organizasyona, Münih ve çevresinde görev yapan birçok hekim katıldı. Davetliler arasında Dr. Ayhan Pulur, Dr. Lale Evenkamp, Dr. Başak Kılıç, Dr. Sevil Aktemur, Dr. Bengisu Şafak, Dr. Sinan Pehlivanlı, Dr. Tuğba Aksel, Dr. Kemal Demir, Dr. Füsun Köklü, Dr. Melis Köklü, Dr. Celin König, Dr. Sinem Öztekin, Prof. Dr. Adrian Danek, Prof. Dr. Thomas Ruzicka, Prof. Dr. Sigfied Stotz, Student Aria ve Erich Frank Genel Sekreteri Bianka Spenkuch gibi isimler yer aldı. Ayrıca, Eylem ve Atlas Ünlü, Mahmut Türker, Birsen Taluy, Mahir Zeytinoğlu, Burak Şafak gibi özel misafirler ve Münih’teki basın mensupları etkinliğe ilgi gösterdi.
Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Fuat Oduncu, Türkiye’de kutlanan ve dünyada benzeri olmayan 14 Mart Tıp Haftası’nın Münih’te de hekimler tarafından sahiplenilmesinin önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

14 Mart Tıp Haftası etkinliğinde buluştular

14 Mart Tıp Haftası etkinliğinde buluştular

14 Mart Tıp Haftası etkinliğinde buluştular

14 Mart Tıp Haftası etkinliğinde buluştular

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#Almanya#Tıp Haftası#AVRUPADAN HABERLER

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