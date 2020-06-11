14 gün karantina kalktı

DÜNYAYI etkisi altına alan yeni Kovid-19 salgını kapsamında sınır kapılarında ve yurt dışından gelen vatandaşlar için uygulanan sıkı tedbirler normalleşme adımlarıyla birlikte kaldırılıyor. Bu kapsamda her yıl yaz aylarında Avrupa ülkelerinden karayolu ile Türkiye’ye giden Türklerin kullandığı transit geçişler açılırken, vatandaşların izin dönemlerini ve seyahatlerini rahat yapmaları için de bazı çalışmalar hayata geçiriliyor.

YTB Başkanı Abdullah Eren, geçtiğimiz günlerde Kapıkule Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunmuş, gerekli tedbirlerin alındığını ve vatandaşların geçişlerini kolaylaştıracak çalışmaların yapılacağını belirtmişti. Vatandaşların izin sürelerini kısmayacak bir çalışma modelinin başlayacağına dikkati çeken Abdullah Eren, son olarak 14 gün karantina uygulamasının kalktığını açıkladı. Eren, “14 gün evde gözetim uygulaması kalktı. Hayırlı olsun. Bu yıl da inşallah yaz izin döneminde YTB olarak memleket yoluna düşen vatandaşlarımızın yanında olacak ve geçen yıl hayata geçirdiğimiz Sıla Yolu Projesi’ni yine gerçekleştireceğiz” diye konuştu.