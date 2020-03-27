14 araç 20 personel ücretsiz evlere servis yapacak!

ALMANYA’nın Aşağı Saksonya Eyalet Başkenti Hannover yakınlarında bulunan Lehrte kasabasında merkezi olan KURT Grubu şirketlerinin sahibi Hasan Kurtuluş, Almanya’yı da etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle evde kalıp, temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluklar yaşayan yaşlılar, çocuklar, ebeveynler için bizzat kendi koordinatörlüğünde oluşturmuş bir ekiple ücretsiz olarak araç ve personel yardımı yapacağını açıkladı. Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Kurtuluş, “Geniş bir aileye sahibim. Birtakım imkanlarım da var. Fakat, ne yazık ki hemen herkes bu durumda değil. Dışarı çıkamayan yaşlı insanlar, hasta insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluklar yaşayabiliyorlar. Hatta hiç karşılayamıyorlar. Evde kalan çocukların bilgisayarları bozulabilir. Kısacası yardıma ihtiyacı olup bize başvuruda bulunanlara yardım edeceğiz” dedi. 05132’DEN SONRA 6 KEZ 8 ÇEVİRİN!

Kurtuluş, “27 Mart 2020 itibariyle Lehrte ksabasının telefon kodu olan 05132’den sonra altı kez sekiz yanı 05132 88 88 88 numarası çevrildiğinde ekibimizden birisiyle görüşülmüş olunacak. Kendilerinden ne zaman ve ne şekilde bir ihtiyacı olduğu ve adres bilgileri alındıktan sonra; kişiden sadece kendisinin bileceği ve gelen kişiye de teyit ettireceği bir parola vermesi istenecek. Ondan sonra belirlenen adrese gidip kişinin ihtiyacı giderilecektir. İstenilen işe göre insan görevlilendirilecektir. Nereden, ne zaman ve ne kadar almak istiyorsa tamamen kişinin isteği doğrultusunda hareket edilecek. Kaliteli hizmet ve araç karşılığı tamamen gönüllü hizmet karşılığında hızlı bir şekilde yapılacaktır” diye konuştu. Herhangi bir istismara yer vermemek için parola uygulamasını getirdiğini söyleyen Kurtuluş “Amacımız ne zamana kadar süreceği belli olmayan bu krizden toplumsal olarak ruh sağlığımızı da koruyarak çıkabilmemiz için evlerde huzurlu zaman geçirebilmesini sağlamak. İhtiyacı olan insanlarımıza yardım edebilmek için, aralarında bilgisayar uzmanı da olan güvenilir, yardımsever insanlardan oluşan ekibimiz var. Bunlar alışveriş yapacak, çocukların bilgisayarlarını onaracak. Tüm bu işleri 14 adet araç ve 20 kadar da insanla yapmaya gayret edeceğiz’ dedi.

EMPATİ KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMELİYİZ

Yapacağı hizmet fikrinin oluşmasına kendisinin sürekli olarak empati yaptığının neden olduğunu belirten Hasan Kurtuluş “Bu durumda yardım amaçlı ne yapabilirim diye düşünürken; elimdeki imkanları da değerlendirip böyle bir ekip oluşturup, hizmet etmeyi amaçladım. Korona krizinde ben de birçok şirketimde yüzde 20 oranında kısa çalışmaya girdik. Çok sayıda insan eve kapanmış durumda. Bu durumda gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlarımız vardır. Marketlerde bazı ihtiyaçlarını bulamıyorlar. Bazı mağazalar satışları durdurdu. Biz bu mağazalardan alışveriş yapabiliyoruz. Çamaşır makinasının borusu patlamış olabiliyor. Bunu kişinin parası karşıladığında alıp kendisine teslim edebileceğiz” diye konuştu.