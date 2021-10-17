13 yaşındaki Türk kızı Zeynep güreşte Almanya Şampiyonu oldu!

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ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaletinde çiçek toptancılığı yapan Atila Türker’in 13 yaşındaki kızı Zeyneb Türker, hem futbol oynuyor, hem de güreş sporuna devam ediyor. Geçen hafta Almanya’nın Dormagen kentinde yapılan güreş turnuvasında Zeyneb Türker, Almanya şampiyonu olarak kulübüne tarihinin kadınlardaki ilk madalyasını kazandırdı. Aynı müsabakada yarışan Zeyneb’in ablası Emine Türker de (16) Almanya dördüncüsü oldu. Köln’ün Mülheim semtinde bulunan AC Mülheim am Rhein von 1892 e.V. Kulübü, “125 yıllık tarihimizde bize kadınlarda ilk şampiyonluğu yaşatan Zeyneb Türker’e teşekkür ederiz” mesajı yayınladı.