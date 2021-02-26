13 yaşındaki Sinan kıskançlık kurbanı mı?

KIZ arkadaşının Sinan’ı buluşmak için ormanlık alan çağırdığı ve yalnız gelmesi için ısrarcı olduğu belirtildi. Katil zanlısının ise kısa bir tartışmadan sonra evden getirdiği mutfak bıçağıyla buluşma yerinde göğsünden defalarca bıçakladığı Sinan’ın olay yerinde can verdiği belirtildi. Polis, olay öncesindeki cep telefonu yazışmalarının incelendiğini ancak 12 yaşındaki çocuğun cezai ehliyeti bulunmadığı için detaylı bilgi verilemeyeceğini açıkladı. 12 yaşındaki kız çocuğunun gençlik dairesi ve ailesinin yanında sorgulandığı kaydedildi.

Sinan’la katil zanlısının iki ayrı okula gittikleri ve birbirlerini Sinan’ın kız arkadaşı üzerinden tanıdıkları açıklandı. Ayrıca tutuklanan 14 yaşındaki katil zanlısının suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Zanlının geçtiğimiz yıl kasım ayında da kendi okulundan başka bir çocuğu bıçakladığı ve ağır yaralanan çocuğun ölümden döndüğü açıklandı. Daha önce de birçok kez suç işleyen zanlının bu olaydan sonra çocuk ve gençlik psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğü ve anti-agresif eğitim programına dahil edildiği belirtildi. Polis olaydan sonra ailelerin intikam alma ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.