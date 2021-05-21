13 yaşındaki Mohammed’i öldüren Gökhan Ü.’ye 12 yıl hapis

DURUŞMANIN hakimi Regina Alex, “İnanılmaz korkakça bir saldırı” derken, sanığın bıçağı çekmesi için hiçbir gerekçesi olmadığına dikkat çekti. Sanık, duruşmalarda yaptığı savunmasında kalp hastası olduğu ve kalp nakli beklediğini belirterek, gece vakti 4-5 kişilik gruptan korktuğunu ve kendisini savunmak istediği için bıçak çektiğini belirtmişti. Ancak hakim karar açıklamasında, “Çocuğa ders verip cezalandırmak istedi. Öldürme niyeti yoktu. Ancak kalp bölgesindeki bir bıçak ölümcül olabilirdi. Bunu göze aldı. Oradan galip olarak ayrılmak istedi” dedi. Hakim, sanığın Mohammed’e ölümcül darbeden sonra diğerini de yaraladığını belirtirken, “Ne pahasına olursa olsun üstünlük sağlamak istedi” dedi.

AFFEDİLMEYİ BEKLEMİYORUM AMA ÜZÜLDÜM

Sanık, olay günü internetten tanıştığı bir kadınla ilk kez buluştuklarını ve yemek için randevulaştıklarını kaydetti. Yemek sonrası eve giderken bir banliyö köprüsü altında karşılaştığı 4-5 kişilik grubun yanındaki kadına saygısızca davranması üzerine tartışma çıktığını ve kendisine saldırılması üzerine korkutmak amacıyla viyak çektiğini belirtti. Amacanın öldürmek olmadığını ifade eden sanık Gökhan Ü. “Affedilmeyi beklemiyorum ama çok üzgünüm” dedi. Hakimin kararının hayal kırıklığı olduğunu belirten Mohammed’in annesi ise ömür boyu hapis beklediklerini kararın adil olmadığını söyledi.