13 yaşındaki Mehmet uyuşturucu kurbanı mı

AİLE yakınlarından alınan bilgiye göre, Kayseri’nin Sarız ilçesinden Aynur ve Hulusi Altun çiftinin iki çocuğundan biri olan İngiltere doğumlu Mehmet, perşembe günü annesinden yarım saatliğine dışarı çıkmak için izin istedi. Annesinden izin alıp dışarı çıkan Mehmet, geri döndüğünde yorgun hissettiğini ve terlediğini söyledi. Anne Aynur Altun ise Mehmet’e bisikletle gidip geldiği için yorgun düşmüş olabileceğini belirtti ve duşa girmesini istedi. Ancak Mehmet, duştan çıktığında bilincini kaybetti ve ağzından kan gelmeye başladı. Derhal bir ambulans ve ambulans helikopter geldi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan küçük çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis, Mehmet’in ölüm nedenini belirlemek için otopsi sonuçlarını beklemek gerektiğini, ancak aşırı dozda uyuşturucudan şüphelendiklerini belirtti.

14 YAŞINDAKİ GENÇ GÖZALTINDA

Polis, yine Bournemouth kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir başka çocuğun, A sınıfı diye tabir edilen ağır bir uyuşturucu madde temin etme suçlamasıyla gözaltına alındığını ve soruşturmaya yardımcı olduğunu açıkladı. Soruşturmayı yürüten dedektif Neil Third “Çok genç bir yaşamın kaybedildiği çok trajik bir olayla karşı karşıyayız. Düşüncelerimiz Mehmet’in ailesi ve arkadaşlarıyla. Mehmet’in nasıl öldüğü konusundaki soruşturmalarımız sürüyor. Henüz otopsi yapılmadı, ancak şu anda aşırı dozda uyuşturucudan öldüğüne inanıyoruz” diye konuştu.

ÇİÇEKLER, MUMLAR VE KARTLAR BIRAKILDI

Dedektif Third, Mehmet’in gündüz saatlerinde yarım saatliğine bisikletiyle dışarı çıktığını belirtti ve bu sırada nereye gittiğini ve herhangi biriyle görüşüp görüşmediğine tanık olanların kendilerine bilgi vermesi çağrısı yaptı. Dedektif Third “Mehmet’in neden öldüğünün henüz teyit edilmediğini vurgulamak istiyorum, ancak bu fırsatı şu tavsiyemizi hatırlatmak için kullanmak istiyorum. Madde almayı düşünenler, lütfen tekrar düşünsün. Yasa dışı maddeler kullandığınızda, ne aldığınızı ve yan etkilerini bilemezsiniz. Yan etkileri tahmin edilemez ve trajik sonuçlara yol açabilir” dedi.

Mehmet Altun’un ölümünün ardından, ailesi tarafından işletilen bakkalın önüne çiçekler, mumlar ve kartlar bırakıldı.