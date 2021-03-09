13. Milli Uyum Zirvesi yapıldı: Daha çok işimiz var

ZİRVEDE ‘Milli Eylem Planı’nın 4. ve 5. aşamaları ele alındı. Zirve sonrası yapılan basın toplantısına Başbakan Angela Merkel’in yanı sıra Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Federal Aile Bakanı Franziska, Almanya Uyum Vakfı Genel Müdürü Gonca Türkeli-Dehnert, ‘Each öne Teach Öne’ adlı organizasyon başkanı Daniel Gymerah katıldı.

‘BİR ÜLKE BİRÇOK ŞANS’

Başbakan Angela Merkel, ‘Bir ülke. Birçok şans’ sloganıyla düzenlenen 13. Uyum Zirvesi bittikten sonra dünelenen basın toplantısında son yıllarda uyum konusunda ciddi gelişmeler kaydedildiği halde, “Daha yapılacak çok işimiz var” dedi. Özellikle ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı toplumun her kesiminin birlikte mücadele vermesinin kaçınılmaz olduğunu da söyledi. ‘ÖTEKİ GÖZÜYLE BAKANLAR VAR’

Türkiye’den Almanya’ya Türk işgücü göçünün 60’ıncı yılıyla ilgili bir soruya da “Bu Almanya’nın tarihinde yeni bir fasıldır. Bir zamanların ‘Misafir işçiler’ (Gastarbeiter) zamanla buralı oldu. Buranın yurttaşı, vatandaşı oldu. Almanya onların vatanı oldu. Ancak hâlâ bu insanlara ‘öteki’ gözüyle bakanlar var. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bu tür yaklaşımlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

‘HERKESİN YETENEKLERİNE OLANAK SAĞLAMALIYIZ’

Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, “Eğer gelecekte Almanya’yı ekonomik açıdan güçlü, modern bir göç ülkesi olarak konumlandırmak istiyorsak, herkesin tüm yeteneklerini sergilemesine olanak sağlamalıyız. Bunun için erken dönemde uyuma çaba göstermeliyiz ve Almanca eğitimi, değerlerin tanıtılması ve çocuklara erken dönemde eğitim imkânı ile iş piyasasında yer edinme gibi imanlar sunmalıyız” dedi.

100’DEN FAZLA ÖNERİ

2018’deki milli uyum zirvesinde başlayan ‘Milli Eylem Planı’ bu yıl yapılan zirveyle birlikte tamamlandı. Zirvede ele alınan ‘Milli Eylem Planı’nın IV. aşaması ‘Birlikte büyüme’, V. aşaması ise ‘Birliktelik’ konularını ele alıyor. ‘Milli Eylem Planı’ kapsamında oluşturulan çalışma grupları uyuma yönelik toplamda 100’den fazla somut öneriler sundu. Çalışma gruplarında federal, eyaletler ve yerel belediye temsilcileri ve onlarla iş birliği yapan 300’den fazla sivil toplum derneği yer aldı.

1. AŞAMA

Milli Eylem Planı’nın ilk aşamasında bir paradigma değişimi yaşandı. Buna göre Almanya’ya gelecek bir göçmenin, ülkeye gelmeden önce bulundukları ülkede uyuma yönelik hazırlanmaları kararlaştırıldı.

2. AŞAMA

Bu aşamada ise mümkün olduğu kadar uyum öncesi enformasyon ve sunulan hizmetlerin tanıtılması konuları ele alındı. Göçmenlerin Almanya’ya gelir gelmez nereye başvurabilecekleri, dil eğitimi nereden alabilecekleri, Alman meslek eğitim sistemi gibi konularda bilgilendirmeleri ikinci aşamada sunulan öneriler oldu.

3. AŞAMA

Geçen yıl yapılan zirvede ele alınan 3. aşamada, ülkeye gelen göçmenlerin iş piyasası ve toplumsal hayata katılımlarının önemine değinildi. Göçmenlerin iş piyasası kadar, gönüllülük işlerinde yer almasının, sosyal konularda angaje olmalarının önemi vurgulandı.

4. AŞAMA

Bu yıl zirvede ele alınan dördüncü aşamada ana konulardan birini birlikte toplumsal büyüme oluşturdu. Çeşitliliğin korunurken toplumsal birlikteliğin sağlanmasının önemli olduğuna dikkat çekildi. Daha fazla katılım için çeşitlilik stratejileri geliştirilmesi, sağlık, kültür, medya ve spor gibi alanlarda birlikteliğin güçlendirilmesi istendi.

5. AŞAMA

‘Milli Eylem Planı’nın son aşamasında ise ana konu ‘Birliktelik’ ve ‘aidiyet’ konuları oldu. Ancak bu iki kavramla Almanya’nın geleceğinin şekillendirilebileceği kaydedilirken, daha fazla Alman vatandaşlığı perspektifi sunulması, siyasi katılımın artırılması, kültürlerarası açılım ve ekonomide eşit şartlar sağlanmasının desteklenmesi gündeme geldi.