125 yıllık İsviçre sanayi devinden Türkiye’de yatırım!

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BAŞTA akıllı sayaç üretimi olmak üzere elektronik çözümlerde dünya pazarında önemli bir yere sahip olduğu belirtilen şirketin İsviçre Cham merkezinden yapılan açıklamaya göre, gelişen Türk enerji sektöründen faydalanmak üzere 850 çalışanı bulunan ve yılda 60 milyon dolar ciro sağladığı belirtilen Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret ile el sıkıştığı bildirildi.