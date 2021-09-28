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HABERLERAvrupa Haberleri

125 yıllık İsviçre sanayi devinden Türkiye’de yatırım!

#İsviçre#Landis+Gyr#AVRUPADAN HABERLER
125 yıllık İsviçre sanayi devinden Türkiye’de yatırım

1896 yılından beri faaliyet gösteren İsviçre’nin önemli sanayi kuruluşlarından Landis+Gyr şirketinin İzmir’de kurulu büyük sayaç üreticilerinden Luna Elektronik’i satın aldığı duyuruldu.

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BAŞTA akıllı sayaç üretimi olmak üzere elektronik çözümlerde dünya pazarında önemli bir yere sahip olduğu belirtilen şirketin İsviçre Cham merkezinden yapılan açıklamaya göre, gelişen Türk enerji sektöründen faydalanmak üzere 850 çalışanı bulunan ve yılda 60 milyon dolar ciro sağladığı belirtilen Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret ile el sıkıştığı bildirildi.

125 yıllık İsviçre sanayi devinden Türkiye’de yatırım
SATIŞ FİYATI BELİRTİLMEDİ
Türkiye’deki akıllı su ve elektrik sayaçlarında önemli pazar payına sahip Luna’nın aynı zamanda aralarında Almanya’nın da bulunduğu çok sayıda ülkeye ihracat yaptığı vurgulanan açıklamada, satış fiyatı hakkında detaylı bilgi verilmezken, tutarın çift haneli yüksek milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi. İzmirli Luna’nın gelecek yıldan itibaren İsviçreli şirket tarafından yönetileceği kaydedildi.

 

 

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#İsviçre#Landis+Gyr#AVRUPADAN HABERLER