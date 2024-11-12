125 yıllık çiftliği Almanlardan satın aldı

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İŞ insanı Cem Bakırtepe (45), Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı turizm kenti Steffeln’de içerisindeki 125 yıllık tarihi çiftliği satın aldı. Oldukça geniş bir alana kurulu olan turistik mekânda Alman ve farklı ülke mutfaklarından özel lezzetlerin servis edildiği alakart restoran, kafeterya, toplantı ve oyun salonun yanı sıra bir bowling kulübü bulunuyor. Doğa içerisinde yer alan çiftlikte keçi, kuzu, kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanlar da bulunuyor. Bir asırdan fazla bir süredir turizm hizmeti veren tarihi mekânın ve çiftliğin kurucusu, soyadı ‘Sünnen’ olan köklü bir Alman aile. Türk iş insanı Cem Bakırtepe (45), tarihi ve turistik mekânı dört nesil işleten Sünnen Ailesi’nin son temsilcileri olan Karl Heinz ve Birigitte Sünnen’den satın aldı. Uzun yıllar misafirlerini ağırlayan ve bölgenin önemli turizm adreslerinden biri olan mekân, geçmişte Alman posta pullarında ve turizm kartpostallarında yer aldı. 125 yıldır hizmet veren mekân ayrıca yöresel festivaller, konser, sanat etkinlikleri, panel ve farklı kurumsal toplantılara ev sahipliği yaparak, her yıl on binlerce insanı ağırlıyor.

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‘OLDUĞU GİBİ HİZMET VERECEK’

Almanya’da farklı ticari alanlarda çalışmaları olan Bakırtepe, satın aldığı tarihi mekânı bozmadan aynı şekilde hizmet vereceklerini, yenilik olarak da restorana Anadolu mutfağının yöresel lezzetlerine yer vereceklerini belirtti. Çiftliğin satışıyla Sünnen Ailesi’nin son kuşak temsilcileri olan Karl Heinz ve Birigitte Sünnen’in oldukça duygusal anlar yaşadığını, bunun yanında kültürel mirası olan çiftliğinde hizmet vermeye devam edecek olmasına da sevindiklerini söyleyen Bakırtepe, şunları söyledi: “125 yıl ve dört kuşaktır verdiği hizmetle önemli yer edinen böylesi bir mekânı günümüze taşıdıkları için Sünnen Ailesi’ne büyük bir saygı duyuyorum. Dolayısıyla böyle tarihi ve kültürel bir değerdeki bir mekâna sahip olduğumuz için de çok mutluyuz. Geleneksel tüm etkinlikleri devam ettireceğiz. Uzun yıllardır olduğu gibi bölge halkına ve turizme yönelik en güzel şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.”