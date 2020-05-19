Bir ayda hazÄ±r oldular! Bundesliga takÄ±mlarÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± yerden...

Almanya Bundesliga (1.Lig ve 2.Lig) corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan sonra tekrar baÅŸlayan belki de ilk bÃ¼yÃ¼k spor organizasyonu oldu. En son 6-7-8 Mart tarihlerinde maÃ§ yapan ve iki aydan fazla sÃ¼re ara veren Bundesliga ekipleri 16-17-18 MayÄ±s tarihinde 26.hafta maÃ§larÄ±nÄ± oynadÄ±.

Geride kalan hafta bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman takÄ±mlarÄ±n neredeyse hiÃ§bir ÅŸey kaybetmediÄŸi hatta kat edilne mesafe ortalamasÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir deÄŸer yÃ¼kseldiÄŸi gÃ¶zlendi. Bundesliga ekipleri adeta 5-6 haftalÄ±k hazÄ±rlÄ±k sÃ¼reci ile sahalara geri dÃ¶ndÃ¼. Bayern MÃ¼nih gruplar halinde ve sosyal mesafe kurallarÄ±na uyarak 6 Nisan 2020 tarihinde (43 gÃ¼n Ã¶nce) Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Â 9 maÃ§ 27 gol 3,00 ortalama (sezon geneli 3,25 gol ortalamasÄ±

Geride kalan 26.hafta maÃ§larÄ±nda takÄ±mlar toplam 27 gol attÄ±. MaÃ§ baÅŸÄ±na gol ortalamasÄ± 3,00 olarak gerÃ§ekleÅŸirken sezon genelinde (ara verilene kadar) 3,25 ortalama yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Avrupa'nÄ±n beÅŸ bÃ¼yÃ¼k ligi iÃ§inde en iyi gol ortalamasÄ±na sahip.

Ä°lk 25 hafta Bundesliga gol ortalamasÄ±: 3,25

26.hafta Bundesliga gol ortalamasÄ±: 3,00

Serie A gol ortalamasÄ±: 2,91

Premier Lig gol ortalamasÄ±: 2,72

La Liga gol ortalamasÄ±: 2,54

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GolcÃ¼ler kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti. (Haaland&Lewandowski)

Sadece Bundesliga'da deÄŸil Avrupa'nÄ±n 2019-2020 sezonunda en golcÃ¼ oyuncularÄ± kaldÄ±klarÄ± yerden devam etti. Haaland bir gol atÄ±p bir asist yaptÄ± maÃ§ta B. Dortmund adÄ±na galibiyetin mimarlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±rken sezon genelinde 41 gol - 9 asist deÄŸerine ulaÅŸtÄ±. Robert Lewandowski ise penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle 2019-2020 sezonunda resmi maÃ§larda 40. golÃ¼nÃ¼ atmÄ±ÅŸ oldu.

Bayer Leverkusen 124,2 km mesafe kat etti

Geride kalan 26.hafta Ã§arpÄ±cÄ± bir galibiyet alan Bayer Leverkusen takÄ±mÄ± 124,2 km. mesafe kat ederek oldukÃ§a ilginÃ§ bir istatistik yakaladÄ±. Sezon ortalamasÄ± 119,9 km. olan ve bu alanda birinci sÄ±rada yer alan Leverkusen, 5 oyuncu deÄŸiÅŸtirme hakkÄ±nÄ±n avantajÄ±nÄ± da kullandÄ±. Bayer Leverkusen ara dÃ¶nemde bir ÅŸey kaybetmediÄŸini hatta Ã¼stÃ¼ne koyduÄŸunu gÃ¶sterdi. TakÄ±mlarÄ±n bir Ã§oÄŸu ortalamasÄ±nÄ± geÃ§erken sezon genelinde 116,2 olan ortalama 26.hafta maÃ§larÄ±nda 116,4 olarak geÃ§ildi. TakÄ±mlarÄ±n son lig maÃ§larÄ±nda kat edilen mesafe ortalamasÄ± ise 117,9 olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. Oyuncu deÄŸiÅŸtirme hakkÄ± avantajÄ± ile birlikte takÄ±mlarÄ±n son lig maÃ§larÄ± mesafe oranlarÄ± arasÄ±nda uÃ§urum olmadÄ±ÄŸÄ± hatta bazÄ± takÄ±mlarÄ±n hemen hemen aynÄ± noktalarda olduklarÄ±nÄ± belirtmek lazÄ±m. Åžut ortalamasÄ± 12

MaÃ§ baÅŸÄ±na bir takÄ±mÄ±n 26.hafta ÅŸut ortalamasÄ± 12 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Sezon genelinde ise Bundesliga'da ÅŸut ortalamasÄ± bir takÄ±m iÃ§in 13,3 olarak ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.