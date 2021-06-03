‘1200 euro maaşla geçinilir mi’ araştırması!

ALMAN Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü DIW, önceki yıl temel gelir olarak belirlenen ayda 1200 euro ile bir insanın nasıl geçinebileceğini araştırmak üzere bir pilot proje başlattı. Geniş bir tanıtım kampanyası ile duyurulan pilot projeye Almanya genelinden yaklaşık 2 milyon kişi başvuruda bulundu. Kurallara uygun olanlar arasından yapılan kura seçimi sonucu ayda 1200 euro düzenli maaş olmak üzere yaşları 21 ile 40 yaşlarında olan 122 kişi belirlendi. Haziran ayından itibaren maaşları ödenmeye başlayan 122 kişinin tek yapacağı işin, uzmanlar tarafından kendilerine gönderilen aylık geçimleriyle ilgili sorulara cevap vermesi olacağı belirtildi.

MASRAFLAR BAĞIŞLARDAN KARŞILANACAK

Dünyada bir ilk olan araştırmanın amacının temel gelir olarak lanse edilen 1200 euronun bir insana ne kadar yetip yetmeyeceğini ortaya çıkarmak olduğu belirtildi. Araştırma masraflarının kişi ve kurumlardan gelen bağışlardan karşılanacağı ifade edilen araştırma fikri ilk ortaya atıldığında insanların çalışmadan para kazanmaya teşvik edileceği ve tembelliğe alıştırılacağı gerekçesiyle uzmanlar arasında geniş tartışmalar yaşanmıştı.