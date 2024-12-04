120 milyon Euro yine devretti

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BATI Alman Piyango İdaresi Westlotto, yapılan son çekilişin ardından cuma günü yapılacak yeni çekilişte de maksimum ödül olan 120 milyon Euro’nun kazanılabileceğini duyurdu. Helsinki’de yapılan çekilişte kazanan sayılar 7, 20, 23, 24, 37 ve Euro sayılar 4 ile 10 olarak belirlendi. Ancak hiçbir oyuncu ya da grup bu rakamların tamamını doğru tahmin edemedi. Buna karşın, ikinci kategori ödülü olan 23 milyon Euro’yu yedi farklı talihli kazandı. Bu şanslı biletlerden ikisi Almanya’nın Aşağı Saksonya, biri Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden, üçü Danimarka ve biri de Polonya’dan oynandı. Şimdiye kadar Almanya’dan sadece iki talihli, 120 milyon Euro’luk rekor ödülü kazanmayı başardı. İlki Kasım 2022’de Berlin’den, ikincisi ise Haziran 2023’te Schleswig-Holstein’dan oldu.

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KAZANMA ŞANSI 140 MİLYONDA 1

Bu yıl içinde 120 milyon Euro’luk ödül bir kez Norveç’e gitmişti. Ocak ayında Norveçli bir talihli bu büyük ödülü kazanırken, son olarak haziran ayında ödül Danimarka’da bir talihlinin oldu. Nisan ayında ise 120 milyon Euro’luk ödül ikiye bölünmüştü. 60 milyon Euro Kuzey Ren-Vestfalya’ya, diğer 60 milyon Euro ise Slovenya’ya gitmişti. 19 Avrupa ülkesinin katılımıyla düzenlenen Eurojackpot, maksimum ödül miktarını 120 milyon Euro ile sınırlıyor. Büyük ödülü kazanma ihtimali ise oldukça düşük: 140 milyonda 1.