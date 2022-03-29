Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

12 yaşındaki Rana balkondan düşüp, öldü

#Almanya#AVRUPADAN HABERLER#Balkondan Düştü
12 yaşındaki Rana balkondan düşüp, öldü

Almanya’nın Nürnberg kentinde yaşanan trajik bir kazada 12 yaşındaki Rana, balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

OLAY Shoppershof ilçesinde meydana geldi. Polisin verdiği bilgiye göre, acı olay Rana’nın annesinin alışverişe gittiği sırada yaşandı. Rana’nın erkek kardeşiyle evde yalnız kaldığı ve bir ara beşinci kattaki evlerini balkonuna çıktığı belirtildi. Rana’nın balkondaki sandalyeye çıkıp annesine baktığı ve bu sırada dengisini kaybederek yere düştüğü öğrenildi. Rana’nın düştüğünü gören bir kişi ambulans çağırdı ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bir görgü tanığı Rana’nın önce korkuluklarda bir süre tutunduğunu ancak daha sonra kuvvetini kaybedip yere düştüğünü kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#AVRUPADAN HABERLER#Balkondan Düştü

BAKMADAN GEÇME!

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith

BAKMADAN GEÇME!

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith