12 yaşındaki Rana balkondan düşüp, öldü

Haberin Devamı

OLAY Shoppershof ilçesinde meydana geldi. Polisin verdiği bilgiye göre, acı olay Rana’nın annesinin alışverişe gittiği sırada yaşandı. Rana’nın erkek kardeşiyle evde yalnız kaldığı ve bir ara beşinci kattaki evlerini balkonuna çıktığı belirtildi. Rana’nın balkondaki sandalyeye çıkıp annesine baktığı ve bu sırada dengisini kaybederek yere düştüğü öğrenildi. Rana’nın düştüğünü gören bir kişi ambulans çağırdı ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bir görgü tanığı Rana’nın önce korkuluklarda bir süre tutunduğunu ancak daha sonra kuvvetini kaybedip yere düştüğünü kaydetti.