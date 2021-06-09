12 yaşındaki İlyas 400 yıllık kılıç buldu!

GEÇEN sonbaharda müzeye verilen kılıcın uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucu yaklaşık 400 yıllık olduğu anlaşıldı. Temizlenen kılıç müzedeki özel bir bölümde sergilenmeye başlandı. Müzeden yapılan açıklamada söz konusu tarihi kılıcın 30 yıl savaşları esnasında bölgedeki bir meydan muhaberesinde kullanılmış olabileceği belirtildi.

ONURSAL KART HEDİYE EDİLDİ

Kılıcın bulunduğu bölgenin define avcıları tarafından sık sık ziyaret edildiğine dikkat çeken yetkililer, 12 yaşındaki İlyas tarafından örnek bir davranışla müzeye verilen kılıcın daha önce profesyonel bir define avcısı tarafından çıkarıldıktan sonra tekrar alınmak üzere saklanmış olabileceğini dile getirdi. Hazine avcılarının çoğu zaman bulunan tarihi eserleri yetkili kurumlara teslim etmediğini vurgulayan müze yönetimi, İlyas’a örnek davranışı karşılılığında müzenin onursal giriş kartı hediye edildiğini belirtti.