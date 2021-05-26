‘12 yaş üzerindekilerde risk belli değil tavsiye etmiyoruz!’

BİLİNDİĞİ gibi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) çocuklara da korona aşısı konusunda acil onay üzerinde çalışıyor. Federal Sağlık Bakanlığı ise, aşı izni verilmesi durumunda ağustos sonuna kadar çocuklara da aşı sunulmasının hazırlıklarını yapıyor. Ancak Almanya Aşı Komisyonu (STIKO), 12 yaş üstündeki çocuk ve gençlere yönelik aşılama konusunda temkinli konuştu.

‘BAĞIMSIZ BİR KURUMUZ’

Komisyon Üyesi Rüdiger van Kries, komisyonun genel anlamda bir aşılama tavsiyesi yapmayı düşünmediğini kaydederken gerekçe olarak ise çocuklardaki risklerin bilinmediğini ifade etti. Kries, “Biz bağımsız bir kurumuz. Bakanlığın çağrısı üzerine karar almıyoruz. Risk ve fayda değerlendirmelerine göre kararlarımızı veriyoruz. Şu anda risk faktörünün belli olmadığı bir durumda genel anlamda bir aşı tavsiyesinde bulunmayız” dedi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI HEDEFİ GEÇERLİ

Kries, korona salgınıyla mücadelede sürü bağışıklığı hedefinin hâlâ geçerli olduğunu vurgularken, ancak sürü bağışıklığı sağlanması için çocukların da aşılanmasının öncelikli hedef olmaması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Federal Eğitim Bakanı da yeni eğitim döneminde okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için öğrencilerin de aşılanması gerektiğini söylemişti. Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens ise yüz yüze eğitime dönülmesi için korona aşısının belirleyici bir gerekçe olmadığını ifade etti. Mertens, öncelikli olarak çocukların koronavirüse yakalanması durumunda hangi hayati tehlikenin oluştuğunun tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.