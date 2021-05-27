12 yaş üstü çocuklar için tarih 7 Haziran!

BAŞBAKAN Angela Merkel, Robert Koch Enstitüsü’ne bağlı Almanya Aşı Komisyonu Başkanı’nın kendilerine, EMA’nın onay vermesi durumunda tavsiyede bulunacaklarını söylediğini kaydetti. Ancak Merkel, okullarda yüz yüze eğitimin çocukların aşılanıp aşılanmamasından bağımsız olarak değerlendirileceğinin altını çizdi. Zirvede özellikle yaklaşan yaz tatili döneminde seyahatlerde kolaylık sağlayacak olan dijital aşı karnesi ve yaz dönemindeki aşı lojistiği konuları da ele alındı. Bild gazetesi zirvede 12 yaş altı çocukların da aşılanmasının konuşulduğunu yazdı. Gazete Başbakan Angela Merkel’in zirvenin başlangıcında 12 yaş altı çocuklarda aşının en erken gelecek yıl gündeme geleceğini belirttiği kaydedildi. Spiegel dergisi ise Sağlık Bakanlığı’nın 12 yaş üstü çocuk ve gençler için 6.4 milyon doz asıyı hazırda beklettiğini duyurdu.

‘AŞI DAĞITIMINDA ADALETSİZLİK VAR’

Zirve öncesinde Brandenburg eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke (SPD) ile Hamburg eyalet Başbakanı Peter Tschentscher (SPD), aşı dağıtımda mağdur edildiklerinden şikayetçi oldu. Dietmar Woidke, oran olarak Brandenburg’un çok az aşı aldığını belirterek, “Bunun nedeninin öğrenmek istiyorum” dedi. Aynı şekilde Tschentscher de Hamburg’a 40 bin doz daha az aşı gönderildiğini söyleyerek, “Aşı dağıtımında adaletsizlik var” dedi. Tschentscher, aşı açığının büyümesiyle yakın zamanda Hamburg’daki aşı merkezlerinde aşı bulunamayacağını kaydetti.

ARA BİLANÇO

Öte yandan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, sosyal bakımdan dar gelirlilere yönelik aşılamaya ağırlık vereceklerini belirtti. Spahn, bazı insanlar için doktordan veya aşı merkezlerinden randevu almanın veya telefonla bilgi almanın zor olduğunu belirterek bu insanlara da ulaşmak gerektiğini kaydetti. Spahn zirveyi ara bilanço olarak tanımladı.