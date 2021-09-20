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12 yaş altı çocuklara aşı...

#Jens Spahn#Aşı#Avrupadan Haberler
12 yaş altı çocuklara aşı...

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgınla mücadele kapsamında 12 yaş altı çocuklara aşı için 2022’de izin çıkmasını beklediğini söyledi.

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FUNKE Medyaya konuşan Spahn, “2022 yılının ilk çeyreğinde aşıya izin çıkacağına inanıyorum. Böylelikle çocukları da daha iyi koruyabiliriz” dedi. BioNTech, geçen hafta 5-12 yaş arası çocuklar için geliştirilen aşıya izin başvurusunun en kısa zamanda yapılacağını açıklamıştı.

12 yaş altı çocuklara aşı...

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da mümkün olan en kısa zamanda incelemeyi yapıp onay vereceğini duyurdu. Ancak Spahn, Alman Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) onayı ile aşı tavsiyesi arasında yine bir bekleme süresi olacağına dikkati çekti. Spahn, ayrıca organizasyon ve etkinlikler için Almanya genelinde ortak bir koronavirüs kuralı hayata geçirilmesini istedi. Her eyaletin bu konuda farklı uygulamalar yapmasının kafa karışıklığına neden olduğunu belirten Spahn, “En ideali, tüm eyaletlerin etkinliklerde 2G kuralı uygulamasıdır” dedi.

 

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#Jens Spahn#Aşı#Avrupadan Haberler