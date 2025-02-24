12 saat bile geçmeden aday olacağını açıkladı

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72 yaşındaki FDP’li politikacı, “Bu gece partiden birçok arkadaş benden FDP’nin başına geçmemi rica etti. Bunun üzerine ben de partideki birlikteliğin korunması ve partidekilerin motivasyonunu artırmak için gerçekten mayıs ayında yapılacak kurultayda aday olmayı düşünüyorum” dedi. Kubicki, “FDP yeniden küllerinden doğacak” açıklamasında bulundu. Lindner’in görevi bırakacağını açıklamasından sonra yerine aday olmaya hazır olduğunu söyleyen FDP’li Avrupa Parlamentosu milletvekili Marie-Agnes Strack-Zimmermann ile Kubicki arasında ciddi bir yarış beklendiğine de dikkat çekildi.