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12 saat bile geçmeden aday olacağını açıkladı

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#Wolfgang Kubicki#Christian Lindner#AVRUPADAN HABERLER
12 saat bile geçmeden aday olacağını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 16:59

FDP’nin yüzde 5 barajını aşamadığının şekillenmeye başlaması üzerine aktif politikaya veda edeceğini açıklayan yılların politikacısı Wolfgang Kubicki, aradan daha 12 saat bile geçemeden genel başkanlığı bırakacağını söyleyen Christian Lindner’in yerine aday olacağını ilan etti.

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72 yaşındaki FDP’li politikacı, “Bu gece partiden birçok arkadaş benden FDP’nin başına geçmemi rica etti. Bunun üzerine ben de partideki birlikteliğin korunması ve partidekilerin motivasyonunu artırmak için gerçekten mayıs ayında yapılacak kurultayda aday olmayı düşünüyorum” dedi. Kubicki, “FDP yeniden küllerinden doğacak” açıklamasında bulundu. Lindner’in görevi bırakacağını açıklamasından sonra yerine aday olmaya hazır olduğunu söyleyen FDP’li Avrupa Parlamentosu milletvekili Marie-Agnes Strack-Zimmermann ile Kubicki arasında ciddi bir yarış beklendiğine de dikkat çekildi.

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#Wolfgang Kubicki#Christian Lindner#AVRUPADAN HABERLER

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