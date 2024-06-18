12. Britanya Alevi Festivali’nde binlerce kişi bir araya geldi

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LONDRA’nın kuzeyindeki Enfield bölgesinde düzenlenen park festivalinin ikinci gününe binlerce kişi katıldı. Çok sayıda sanatçı ve müzik grubunun sahne aldığı festivalde, Türkiye’den ve İngiltere’den siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri konuşmalar yaptı. BAF Eş Başkanı Dilek İncedal, park festivalinin açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Ülkemizden binlerce kilometre uzakta yaşasak da ülkemizde ve dünyada yaşanan savaşlara, hak ihlallerine karşı ses çıkarmaya devam edeceğiz” dedi. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) Başkanı İbrahim Has da konuşmasında, festivalin geçmişine değinerek emek veren herkese teşekkür etti. İki günlük park festivalinde sanatçılardan Dodan, Hozan Beşir, İcra Heyeti, Nazım Çınar, Volkan Karaoğlan, Ali Tekbaş, Olcay Bayır, Gülseven Medar, Karadeniz şarkıcısı Niyazi Koyuncu, Mehmet Tek ve kızı Selan Tek gibi sanatçılar sahne aldı. Zuhal Yıldırım Gök nezdinde Bahar Kadın Korosu türkü ağırlıklı program yaptı.

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FESTİVALDE SEMAHLAR DÖNÜLDÜ

Festivalde deyişler eşliğinde semah dönüldü. Yapılan konuşmalarda, festivalin İngiltere’deki Aleviler için önemine değinildi. 2019’da İngiltere Parlamentosu’na seçilen Kuzey Enfield milletvekili Feryal Clark da festivale katılarak bir konuşma yaptı. Festival alanında yöresel yemeklerin satıldığı stantlar açılırken, İngiltere’de faaliyet gösteren çok sayıda kuruluşun da tanıtımı yapıldı. Geçen yıl yapılması planlanan 12. Britanya Alevi Festivali, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı düzenleyici kurumlar tarafından iptal edilmişti.