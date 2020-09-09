12 bin mültecinin yaşadığı Moria kampı kül oldu

Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında gece yarısından sonra yangın çıktı. 12 bin mülteciye ev sahipliği yapan kampın tamamen yandığı belirtildi. Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında 35 kişide Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve kampta yaşayanların karantinaya alınacaklarının söylenmesi üzerine olaylar çıktığı açıklandı. Yangının nasıl başladığı henüz bilinmezken kampın kül olduğu aktarıldı. Bir itfaiye yetkilisi, göçmenlerin güvenli bir yere götürüldüğünü belirtti. Kamp, kötü yaşam koşulları nedeniyle yardım grupları tarafından sık sık eleştiriliyordu.









