12 aşırı sağcı da tutuklandı

HEPSİ Alman vatandaşı olan 12 aşırı sağcı zanlı, terör örgütü kurmak, politikacı, sığınmacı ile Müslümanlara yönelik saldırılar planlamakla suçlanıyor. Zanlıların ayrıca Avrupa’nın diğer ülkelerindeki ırkçılarla işbirliği içinde hareket ettikleri de belirlendi. Zanlıların, güçlü anlamında kullanılan ‘Der harte Kern’ (Sert Çekirdek) adıyla örgütlendiği elde edilen bilgiler arasında. Tutuklananlar arasında örgütün 53 yaşındaki lideri Werner S. de bulunuyor. Polis ve istihbarat birimleri, aşırı sağcı ve şiddet eylemleri yapma potansiyeli bulunan Werner S.’yi birkaç aydan beri takip altına aldıkları öğrenildi.