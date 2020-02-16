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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 16.02.2020 - 14:14,Son Güncelleme:/

12 aşırı sağcı da tutuklandı

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12 aşırı sağcı da tutuklandı

Cuma günü Almanya’nın 6 eyalatinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan aşırı sağcı 12 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

HEPSİ Alman vatandaşı olan 12 aşırı sağcı zanlı, terör örgütü kurmak, politikacı, sığınmacı ile Müslümanlara yönelik saldırılar planlamakla suçlanıyor. Zanlıların ayrıca Avrupa’nın diğer ülkelerindeki ırkçılarla işbirliği içinde hareket ettikleri de belirlendi. Zanlıların, güçlü anlamında kullanılan ‘Der harte Kern’ (Sert Çekirdek) adıyla örgütlendiği elde edilen bilgiler arasında. Tutuklananlar arasında örgütün 53 yaşındaki lideri Werner S. de bulunuyor. Polis ve istihbarat birimleri, aşırı sağcı ve şiddet eylemleri yapma potansiyeli bulunan Werner S.’yi birkaç aydan beri takip altına aldıkları öğrenildi.

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