114 yıl önce Leipzig’de üretildi... Zamana meydan okuyor
Kayseri’de 1906 yılında Osmanlı padişahı Sultan 2’nci Abdülhamid’in emriyle Tavlusunlu Salih Usta’ya yaptırılan saat kulesi, şehrin en önemli sembollerinden biri. Kent merkezindeki 15 metre yüksekliğindeki saat kulesi, 114 yıldır zamana meydan okuyor.
KENTE gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken saat kulesi, yıllardır Cumhuriyet Meydanı’ndan geçenlere zamanı gösteriyor. Saatçiler Odası Başkanı Murat Sancak, her hafta saat kulesine gelerek saatin bakım ve kurulumunu yapıyor. Tarihi bir yapıda önemli bir görevi yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Sancak, “Almanya’nın Leipzig şehrinde üretilen saatimiz sorunsuz olarak çalışıyor. Böyle önemli bir tarihi yapının bakımını yapmak benim adıma gurur verici. Her gelişimde mutlu oluyor, zamana ayar veriyorum” diyor.
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