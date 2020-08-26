114 yıl önce Leipzig’de üretildi... Zamana meydan okuyor

KENTE gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken saat kulesi, yıllardır Cumhuriyet Meydanı’ndan geçenlere zamanı gösteriyor. Saatçiler Odası Başkanı Murat Sancak, her hafta saat kulesine gelerek saatin bakım ve kurulumunu yapıyor. Tarihi bir yapıda önemli bir görevi yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Sancak, “Almanya’nın Leipzig şehrinde üretilen saatimiz sorunsuz olarak çalışıyor. Böyle önemli bir tarihi yapının bakımını yapmak benim adıma gurur verici. Her gelişimde mutlu oluyor, zamana ayar veriyorum” diyor.