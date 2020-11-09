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Avrupa
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

110 yıllık askeri mesaj

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110 yıllık askeri mesaj
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Fransa’nın doğusundaki Alsas bölgesinde, 110 yıl önce postacı güvercini tarafından düşürüldüğü tahmin edilen bir askeri mesaj bulundu.

110 yıllık askeri mesajBFM TV’nin haberine göre, Haut-Rhin kentinde tarlada gezen bir çift, küçük bir alüminyum kapsül buldu. Çiftin kentteki Linge Müzesi yetkililerine teslim ettiği kapsülden, Alsas bölgesinin Almanya’ya ait olduğu 1910’dan kaldığı tahmin edilen bir Almanca askeri mesaj çıktı. Müze yetkilileri, kendilerine eylülde teslim edilen kapsülün, bir posta güvercininin taşırken düşürdüğü bir mesaj içerdiğini ve bunun çok sıra dışı bir keşif olduğunu bildirdi. Yetkililer, aynı mesajı taşıyan 4 posta güvercininin salındığının tahmin edildiğini aktardı. Mesajda, o yıllarda Almanya ile Fransa arasında mücadeleye sahne olan Alsas bölgesinin Bischwihr ve Ingersheim kısımlarındaki Alman tatbikatlarından bahsediliyor. Alüminyum kapsül ve içindeki mesaj, Linge Müzesi’nde sergilenecek.

 

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