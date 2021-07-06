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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Alamy.com
Haber Giriş: 06.07.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

11 yaşında, 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirdi

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11 yaşında, 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirdi

Belçika’da Laurent Simons adlı 11 yaşındaki çocuk, Anvers Üniversitesinin 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirerek en iyi dereceyle mezun oldu.

ANVERS Üniversitesi, Simons’un Mart 2020’den beri fizik bölümünde okuduğunu, diğer öğrencilerin hepsini geride bırakarak lisans diploması almaya hak kazandığını bildirdi. Simmons’un lisans derslerine devam ederken aynı zamanda yüksek lisans dersleri aldığı ve yaz sonunda yüksek lisans programına başlayacağı belirtildi. Belçika basınına konuşan Simmons ise klasik mekanik ve kuantum fiziğine odaklandığını, bu konulardaki her şeyi bir an önce öğrenmek istediğini söyledi: “Hedefim ölümsüzlük. Vücutta mümkün olduğunca fazla sayıda parçayı mekanik parçalarla değiştirmek istiyorum. Bunun için bir yol hazırladım. Bulmacanın ilk parçası kuantum fiziği. Hedefime ulaşmak için dünyanın en iyi profesörleriyle çalışmak istiyorum. Onların beyinlerinin içine bakmak ve nasıl düşündüklerini öğrenmek istiyorum.”
‘Dahi çocuk’ olarak adlandırılan Simmons, 9 yaşındayken Hollanda’daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’ne kabul edilmiş, en küçük yaşta yüksek okul diploması alabilecekken üniversiteyle anlaşmazlığa düşerek okuldan ayrılmıştı.

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