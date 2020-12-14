‘11 Ocak’tan sonra geniş bir yumuşama, ihtimal dışı’

BAŞBAKANLIK Müsteşarı Helge Braun, 10 Ocak’a kadar enfeksiyon sayılarının düşüşe geçeceğine inandığını söyledi ama “Geniş ölçüde bir yumuşamayı ihtimal dışı görüyorum” dedi. Kendisi de doktor olan, ocak ve şubat aylarının zaten solunum yolları enfeksiyonları açısından zor aylar olduğunu belirten Braun, “10 Ocak’tan sonra okul ve kreşler açılacak. Bunu devamlı söyledik. Buralar kapatacağımız son, açacağımız ilk yerler. Eğitim öncelik taşıyor ve öyle de kalacak” diye konuştu.

Hükümet yetkilileri kapanmadan önce insanların hızla Noel hediyesi almak için dükkânlara hücum etmesinden ve şehir merkezlerinin kalabalık olmasından korkuyor. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun ile Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, enfeksiyon tehlikesi nedeniyle insanları Noel hediyesi almaktan bu sefer vazgeçmeye çağırdı. Altmaier, “Ben, sadece zorunlu ihtiyaçlar olan gıda ürünlerinin alınmasını arzu ve umut ediyorum” dedi. PLANLAR UZUN SÜRELİ OLMALI

Maliye Bakanı Olaf Scholz da salgını bir doğal afetle kıyasladı ve “Biz bir doğal afetle karşı karşıyayız” diyerek önlemleri savundu. Muhalefet partisi Hür Demokrat (FDP) Genel Sekreteri Volker Wissing, “Korona 10 Ocak’ta bizi terk edip gitmeyecek. Ben birkaç haftada bir koronayla mücadelede yeni bir strateji düşünmek yerine birkaç aylık bir plan arzuluyorum” dedi. Yeşiller Grup Eş Başkanı Anton Hofreiter, “Önümüzdeki aylar için tam planlı ve uzun süreli hareket edilmesi gerekiyor. Ben ocak ayında Almanya genelinde hangi önlemin ne zaman geçerli olduğu konusunda bir yasa bekliyorum” diye konuştu.