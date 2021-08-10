11 Ekim’den itibaren testler ücretli

ALMANYA’da koronayla mücadele kapsamında şu ana kadar ücretsiz olarak yaptırılabilen hızlı testler 11 Ekim’den itibaren ücretli olacak. Ancak ağır hastalar veya herhangi başka bir sebepten dolayı aşı yaptıramayanlar ve 18 yaş altında olanlar için testler ücretsiz olmaya devam edecek. İnsidans değerinin 35’in üzerinde olduğu bölgelerde aşı olmayanlar restoran, sinema, cafe ve bar gibi kapalı mekânlara ancak test ibraz ederek girebilecekler. Aşı olanlardan ise test istenmeyecek. İbraz edilecek PCR testinin en fazla 48 saat önce yaptırılmış olması, hızlı testin ise en fazla 24 saat önce yaptırılmış olması gerekiyor. Aşı olmayanlar için test kuralı yaşlılar yurdu ve hastaneler için de geçerli olacak.

MASKE ZORUNLULUĞU UZATILDI

Öte yandan toplu taşımada ve kapalı mekânlarda maske zorunluluğunun süresi uzatıldı. Yerel yönetimler, dış mekânlarda yapılacak eğlence, etkinlik ve kutlamalarda bölgelerindeki korona vaka sayısı ve hastanelerin yoğun bakımlarındaki doluluk oranına göre sayı sınırlaması getirebilecek. Aynı şekilde buralarda da hijyen konsepti geçerli olacak.

DELTA VARYANTINA DİKKAT ÇEKTİ

Başbakan Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Almanya’da her vatandaşa aşı imkânı sunulduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle 11 Ekim’den itibaren testlerin ücretsiz olması son bulacak” dedi. Başbakan Merkel, halkın yüzde 55’inin iki doz aşısını da yaptırdığını belirtirken, salgının hâlâ devam ettiğini ve delta varyasyonunun hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çekti. Ancak Merkel, aşının şu ana kadar genel anlamda delta mutasyonuna karşı etkili olduğunun görüldüğünü ifade ederken delta varyasyonunun hızlı bulaşıcı özelliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Merkel aşılama oranının yavaşlamasının ise üzücü olduğunu ve bu konuda bilgilendirici tanıtım kampanyaları yapıldığını kaydetti. Merkel, korona salgınıyla mücadelede insidans değerinin yanı sıra, ağır hastalık geçirenlerin sayısı ile aşılama oranınının da dikkate alıncağını belirtti.

SELZEDELERE 30 MİLYAR EURO YARDIM

Merkel öte yandan toplantıda Almanya’da yüzyılın sel felaketinin de ele alındığını da belirtti. Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerine 30 milyar euro yardım yapılmasının kararlaştırıldığını söyleyen Merkel, yardımla ilgili kararın 18 Ağustos’ta kabinede oylanacağını ve ardından Federal Meclis’te görüşüleceğini belirtti.