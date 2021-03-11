11 dilde seçim kampanyası

RUNGE, Türkçe, Çince, İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Farsça, Lehçe, Yunanca, Sırpça ve Katalanca’da yayımlanan broşürlerinde kentte yaşayan tüm Almanya ve Avrupa Birliği vatandaşlarını pazar günü gerçekleştirilecek seçime katılmaya davet etti. Toplam 11 dilde yaptığı “Bu hepimizin seçimi, haydi siz de katılın!” çağrısında Oberursel’in çok kültürlü ve çok uluslu nüfusunun kentte yaşayan herkes için çok önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Runge, salgın koşullarının izin verdiği ölçüde seçim bölgesindeki Türkiye kökenli sosyal demokratlarla bizzat bir araya gelmiş, derneklerini ve iş yerlerini ziyaret ederek taleplerini, sorunlarını dinlemiş, desteklerini istemişti. Sekiz aday arasında tek kadın olan ve aynı zamanda son üç yıldır SPD İl Başkanlığı’nı yürütün Runge, “Sevgili hemşerilerim” sözleriyle başlayan çağrısında şöyle diyor: ŞEFFAFLIK MESAJI

“Partiler ötesi köprüler kuran, halkın katılımına öncelik veren, samimi, güvenilir ve bağımsız bir siyaseti temsil etmeyi hedefliyorum. Bir diğer hedefim de güçlü bir ekonomi ve sağlam mali yapı. Bunlar aktif bir kent yaşamının ve hangi kökenden olursa olsun herkesin sosyal katılımının ön koşullarıdır. Oberursel’in çok kültürlü ve çok uluslu yapısı bu koşullar için bizi güçlendiren çok önemli bir faktördür. Siyasette her şeyden önce şeffaflık ve toplumsal birlikteliği hedefliyorum.”

1990’dan bu yana Oberursel’de yaşayan Runge, 20 yıldır Frankfurt Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli görevler üstlendi, üç yıldır da Frankfurt Çok Kültürlülük Dairesi’nin Kültürel Eğitim Bölümü’nü yürütüyor. Almanya’nın en büyük eyaletlerinden Hessen’de bu pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, bölge meclislerinden (Kreistag) il genel meclislerine (Stadtverordnetenversamlung) ve mahalle konseylerine (Ortsbeirat) tüm yerel yönetim birimleri yenilenecek. Aralarında Oberursel’in de yer aldığı bazı kentlerde de bu seçimlere paralel olarak belediye başkanları seçilecek.