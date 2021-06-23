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Avrupa
Ali MERCİMEK, MÜNİH / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.06.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

11 bin kişi vize bekliyor

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11 bin kişi vize bekliyor

Almanya’da sığınmacı olarak bulunan ailelerinin yanına gelmek üzere vize başvurusu yapan çoğunluğu çocuk yaşta 11 bin kişi dış temsilciliklerden vize bekliyor. Federal yasalara göre aile birleşimiyle Almanya’ya gelmelerinde engel bulunmadığı belirtilen vize başvurusu sahiplerine zorluk çıkarıldığı iddia edildi.

KONUYLA ilgili Sol Parti’nin soru önergesine cevap veren federal hükümet, yığılmaların pandemi koşullarından kaynaklandığını ileri sürdü. Önerge sahibi Sol Parti ise özellikle Türkiye, Lübnan ve Kuzey Irak’taki temsilciliklerde mart sonu itibarıyla 10 bin 974 hak sahibinin vize almak için sıra beklediğini duyurdu. Söz konusu insanlar için aylık vize dağıtımının yasalarla belirlenen 1000 sayısının çok altında kaldığına dikkat çekilen soru önergesine verilen cevapta, geçen ocak ayında toplam 264, şubatta 473, mart ve nisan aylarında ise ancak 805 kadar vize verildiğini belirten Sol Parti Meclis Grubu, durumun kabul edilemez olduğu açıklamasında bulundu. Bunun Almanya için utanç verici olduğunu belirten Sol Parti iç politika uzmanı Ulla Jelpke, yasalarla teminat altına alınan sayıların bile ortada olmadığını vurgulayarak, “Almanya’daki sığınmacı aileler çocuklarının yolunu gözler oldu” dedi. Federal hükümetten verilen cevapta ise sorunu çözmek için personel takviyesi yapıldığı, gelecek günlerde düzelme olacağının beklendiği dile getirildi.

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