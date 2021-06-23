11 bin kişi vize bekliyor

KONUYLA ilgili Sol Parti’nin soru önergesine cevap veren federal hükümet, yığılmaların pandemi koşullarından kaynaklandığını ileri sürdü. Önerge sahibi Sol Parti ise özellikle Türkiye, Lübnan ve Kuzey Irak’taki temsilciliklerde mart sonu itibarıyla 10 bin 974 hak sahibinin vize almak için sıra beklediğini duyurdu. Söz konusu insanlar için aylık vize dağıtımının yasalarla belirlenen 1000 sayısının çok altında kaldığına dikkat çekilen soru önergesine verilen cevapta, geçen ocak ayında toplam 264, şubatta 473, mart ve nisan aylarında ise ancak 805 kadar vize verildiğini belirten Sol Parti Meclis Grubu, durumun kabul edilemez olduğu açıklamasında bulundu. Bunun Almanya için utanç verici olduğunu belirten Sol Parti iç politika uzmanı Ulla Jelpke, yasalarla teminat altına alınan sayıların bile ortada olmadığını vurgulayarak, “Almanya’daki sığınmacı aileler çocuklarının yolunu gözler oldu” dedi. Federal hükümetten verilen cevapta ise sorunu çözmek için personel takviyesi yapıldığı, gelecek günlerde düzelme olacağının beklendiği dile getirildi.