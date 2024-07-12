10’uncu yılına özel görkemli kutlama

BAU Global Eğitim ağı bünyesindeki tek Alman Üniversitesi olan Berlin International Üniversitesi, Berlin Eğitim Senatosu’ndan alınan akreditasyonların ardından 10 yıl önce kapılarını öğrencilere açtı. 97 farklı ülkeden bine yakın öğrenciye eğitim veren Berlin International Üniversitesi, 10’uncu kuruluş yıl dönümüne özel bir kutlama gerçekleştirdi. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen törene Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, BAU Global Başkanı Enver Yücel, öğrenciler, mezunlar ve akademisyenler katıldı. Rektör Prof. Dr. Zander’in açılış konuşmasının ardından üniversitenin ilk mezunlarından Amara Goodwin duygularını törendekilerle paylaştı.GLOBAL RUHUMUZA YAKIŞIR BİR AİLE OLDUK
BAU Global Başkanı Yücel, “Gururlu ve mutluyuz. Üstelik ardımızda bıraktığımız yıllara nice başarılar sığdırmış olmak, geleceğe de heyecan ve güvenle bakmamızı sağlıyor” dedi. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de üniversitenin açılışına Berlin Başkonsolosu olarak katıldığını hatırlattı ve “Bu prestijli üniversitenin 10’uncu yıl kutlamalarına Berlin Büyükelçisi olarak katılmaktan gurur duyuyorum” dedi. Türkiye’nin Almanya
ile önemli ekonomik ve siyasi ilişkileri bulunduğunu belirten Büyükelçi Şen, iki ülke arasında sosyal, kültürel, eğitimsel ve bilimsel alanlarda güçlü bir etkileşim olduğunu ve iş birliğini sürdürmeye önem verdiklerini söyledi. Şen, “Bu üniversitenin kuruluşu, eğitim alanında Türk-Alman ikili ilişkilerinde dönüm noktasıdır. Küreselleşme ve birbirine bağlılığın hâkim olduğu bir dünyada, eğitim yolumuz sürece uyum sağlıyor ve giderek daha küreselleşiyor” dedi.