10’uncu yılına özel görkemli kutlama

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BAU Global Eğitim ağı bünyesindeki tek Alman Üniversitesi olan Berlin International Üniversitesi, Berlin Eğitim Senatosu’ndan alınan akreditasyonların ardından 10 yıl önce kapılarını öğrencilere açtı. 97 farklı ülkeden bine yakın öğrenciye eğitim veren Berlin International Üniversitesi, 10’uncu kuruluş yıl dönümüne özel bir kutlama gerçekleştirdi. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen törene Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, BAU Global Başkanı Enver Yücel, öğrenciler, mezunlar ve akademisyenler katıldı. Rektör Prof. Dr. Zander’in açılış konuşmasının ardından üniversitenin ilk mezunlarından Amara Goodwin duygularını törendekilerle paylaştı.