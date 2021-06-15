10’uncu kez Almanya Şampiyonu oldu

Başkent Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde yapılan Finals 2021 kapsamında 20'ye yakın spor dalında karşılaşmalar yapıldı. Alman Birinci Televziyon Kanalı ARD iki Türk asıllı sporcunun Ela Aydın ve Şüheda Çelik- 49 kg kiloda da karşılaştıkları maçı canlı olarak yayınladı.

Kıran kırana geçen karşılaşmada maç üç devrenin sonunda uzatmaya dördüncü devreye gitti. Ela bu devrede altın vuruşla üç puan alıp rakibini yenerek 10. kez Almanya şampiyonu oldu. Öte yandan Ela Nisan ayında Sofya'da yapılan Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonasında Almanya'ya ilk ve tek madalyayı getirerek Avrupa üçüncüsü olmuştu. Ela ve antrenör babası Demirhan Aydın ile görülüyor.