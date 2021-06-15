MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri10’uncu kez Almanya Şampiyonu oldu
GeriAvrupa 10’uncu kez Almanya Şampiyonu oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Hüseyin Gül / DORTMUND
Haber Giriş: 15.06.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

10’uncu kez Almanya Şampiyonu oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
10’uncu kez Almanya Şampiyonu oldu

Ela Aydın Dortmund'da yapılan Almanya Taekwondo Şampiyonasında rakiplerini yenerek üst üste 10.kez Almanya Şampiyonu oldu.

Başkent Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde yapılan Finals 2021 kapsamında 20'ye yakın spor dalında karşılaşmalar yapıldı. Alman Birinci Televziyon Kanalı ARD iki Türk asıllı sporcunun Ela Aydın ve Şüheda Çelik- 49 kg kiloda da karşılaştıkları maçı canlı olarak yayınladı.
Kıran kırana geçen karşılaşmada maç üç devrenin sonunda uzatmaya dördüncü devreye gitti. Ela bu devrede altın vuruşla üç puan alıp rakibini yenerek 10. kez Almanya şampiyonu oldu. Öte yandan Ela Nisan ayında Sofya'da yapılan Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonasında Almanya'ya ilk ve tek madalyayı getirerek Avrupa üçüncüsü olmuştu.

10’uncu kez Almanya Şampiyonu oldu
Ela ve antrenör babası Demirhan Aydın ile görülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi