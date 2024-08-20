108 günde, 9 ülke 5 bin 800 km

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UZUN yıllar önce ailesinin Almanya’nın Ludwigsburg kentine taşınmasıyla memleketi Manisa’nın Kula ilçesini terk eden ve 3-4 yılda bir Kula’yı ziyaret etme şansı yakalayan Mustafa Kemal Karcı, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Yaklaşık 108 gün önce, 4 Mayıs’ta Almanya’nın Ludwigsburg kentinden pedal çeviren ve bisiklet sevdasıyla yollara düşen Karcı, yolcuğunu tamamlamayı hedeflediği gün memleketi Kula’ya ulaştı. Kula ilçe girişine geldiğinde akrabaları ve sevenleri tarafından konfeti ve çiçeklerle karşılanan Karcı, yıllar sonra en büyük hayaliyle memleketini ziyaret etmenin haklı gururunu yaşadı. Sevenleriyle kucaklaşmasının ardından ilk olarak doğup büyüdüğü ve ailesi tarafından Kula Belediyesi’ne bağışlandıktan sonra Kestaneciler Konağı-Türk Evi olarak hizmet veren tarihi konağı ziyaret eden Karcı ve yakınları, hatıralarını tazeledi.

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‘HERKESE TAVSİYE EDERİM’

Bu başarıyı elde etmek için uzun bir serüven gerektiğini ve bu zorlu yolculuk için çok çalıştığını dile getiren Mustafa Kemal Karcı, kendisine destek olan yakınlarına da teşekkür etti. 9 ülkeyi geride bırakarak yaklaşık 5 bin 800 kilometre yolu pedal çevirerek geçtiğini belirten Karcı, şunları söyledi: “Bisikletle Kula’yı ziyaret etmek çocukluk hayalimdi. Bunu çok uzun zaman önce Avusturya’da dağda gördüm. Bunun için çok çalıştım, buraya gelebilmek için uzun bir zaman ve serüven gerekti. Ama herkese tavsiye ederim çok güzel şeyler yaşadım, harika insanlar tanıdım, çok zordu ama bu kadar zorluğa rağmen harika bir serüven oldu benim için. Burasıyla birlikte 9 ülkeyi gezdim, yaklaşık 5 bin 800 kilometre yol geldim. Bu turun gerçekleşmesi için başta ailem, yeğenlerim olmak üzere bütün emeği geçen bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız bu işi hep beraber başardık. Ne mutlu bana iyi ki böyle bir ailem var. Herkese çok teşekkür ediyorum.”