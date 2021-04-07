105 euroluk trafik cezasını 378 euro ödedi

HAVAALANI polisinden verilen bilgiye göre Ingolstadt’ta ikamet ettiği belirtilen 28 yaşındaki genç, 2.5 yıl önce birkaç kez trafik cezasına çarptırıldı. Ancak toplam 105 euro tutarındaki cezayı ödemedi. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı. Hakkında tedbiri tutuklama kararı çıkarılan genç, polis tarafından her yerde aranmaya başlandı.



SERBEST BIRAKILDI

Paskalya tatilinde Türkiye’ye giden şahıs, dönüşte polis kontrolüne takıldı. Mahkeme masraflarıyla birlikte 378 euroya çıkan trafik cezasını ödemesi istendi, aksi takdirde 9 gün hapis yatacağı uyarısında bulunuldu. Para cezasını ödeyen şahıs serbest bırakıldı.