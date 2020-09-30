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Avrupa
DHA / Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

102 karat pırlanta satışa çıkıyor

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102 karat pırlanta satışa çıkıyor
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102.39 karat pırlanta, İngiltere merkezli Sothebys Müzayede Evi tarafından 10 ila 30 milyon dolar (78 milyon ila 234 milyon TL) arasında satışa sunulacak.

KANADA’nın Ontario bölgesindeki Victor Pırlanta Madeni’nde 2018 yılında bulunan 102.39 karat pırlanta, İngiltere’nin başkenti Londra merkezli Sothebys Müzayede Evi tarafından internet üzerinden 10 ila 30 milyon dolar arasında satışa sunuluyor. Şu ana kadar internet üzerinden 100 karat üzerinde sadece 7 pırlantanın satıldığı ifade edildi. Söz konusu pırlanta, açık artırmada 31 milyon dolardan fazla teklif alırsa, şu ana dek satılmış en pahalı pırlanta olacak.

102 karat pırlanta satışa çıkıyor

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