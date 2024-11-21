100’üncü yıla 100 resimli sergi

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WÜRZBURG Belediye Başkanı Judith Roth-Jörg, Nürnberg Başkonsolosluk yetkilisi Adem Kuru, Almanya IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik ve Dr. Enis Tiz tarafından açılan sergide, iki milletin ortak tarih ve iş birliğine yapılan vurguların önemi öne çıkarılırken, Almanya ile Türkiye arasındaki iş birliğinin potansiyeli, gücü ve etkisi resimlere konu edildi. Başkan Judith Roth-Jörg, burada yaptığı konuşmada, Almanya ve Türkiye’nin sadece dost iki ülke olmanın çok ötesinde, derin ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğunu vurguladı. Ticaretten ekonomiye, askeri ilişkilerden eğitime kadar pek çok alanda iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. 100’üncü yıl etkinliklerinin Almanya’da sadece Würzburg’da yapılmasının özel bir anlam taşıdığını ifade eden Roth-Jörg, Würzburg’daki Türk toplumu ile olan ilişkilerinin sürekli gelişen ve entegrasyon odaklı bir süreç olduğunu söyledi ve şehirdeki kültürel çalışmaların artmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Roth-Jörg, sergideki her resmin bir dili ve anlamı olduğuna dikkati çekti.

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Würzburg Belediye Başkanı Judith Roth-Jörg

TARİHİ BAĞLARIN İZLERİ

Almanya IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik ise şunları söyledi: “Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki Mondros, Sevr, Versay ve Lozan antlaşmalarının ardından, İngiltere ve Fransa’nın kurduğu baskı ve kontrol sistemini aşarak Türkler ve Almanlar arasında yeniden bir yakınlaşma yaşandı. 100’üncü yıl kutlamaları, sadece bu dönemin bir yansıması değil, Türk-Alman ilişkilerinin temellerinin atıldığı erken Cumhuriyet dönemi ile ilgili. Mustafa Kemal Atatürk’ün Almanya’ya yaptığı arsa bağışı, Türk-Alman ilişkilerinin hızla gelişmesinde önemli bir dönemeç oldu. Bu bağış sayesinde Almanya Büyükelçiliği, Avrupa’daki birçok devlet için örnek teşkil etti. Ayrıca Atatürk, Almanya’nın desteğiyle İngiltere ve Fransa’nın Ankara’ya gelme konusundaki direncini kırarak ikili ilişkilerin kaybolan yıllarını hızlı bir şekilde telafi etti. Türk-Alman uçak sanayisinin gelişimi için Junker Firması’nın Türkiye’ye davet edilmesi önemli bir adımdı. Bu tarihsel sürecin 100 ayrı resimle anlatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını arzu ediyoruz.

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Almanya IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik

ENTEGRASYON VE KÜLTÜREL KAYNAŞMA

Dr. Enis Tiz de etkinliğin Würzburg’da yapılmasının hem şehir yönetimine hem de derneklerine büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Entegrasyon ve ikili ilişkilerin gelişmesi adına derneklerinin gösterdiği çabaların önemini vurgulayan Dr. Tiz, özellikle şehirde birlikte yaşamayı teşvik etmek adına yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu belirtti. Başkonsolosluk yetkilisi Adem Kuru ise Türk-Alman ilişkilerinin resmi boyutunun herkes tarafından bilindiğini, ancak bu ilişkilerin arkasındaki kültürel ve tarihi boyutun, özellikle Dr. Latif Çelik’in yıllar süren çalışmaları sayesinde daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Programın sonunda, sanatçılar Murat San ve Jonas Epperlein’dan oluşan Türk-Alman Müzik Grubu iki milletin müzik tarihinden önemli parçaları müzikseverlere sundular.