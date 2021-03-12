1000 euroya kaç metrekarede otururum?

YAPILAN bir araştırma, 10 yıl öncesine göre kira artışı ve uygun konut bulmanın ne kadar zor olduğunu ortaya koydu. Satılık ve kiralık gayrimenkullerin duyurusunun yapıldığı İmmowelt adlı internet sitesi, Almanya’nın 36 şehrinde 10 yıl önceki aynı kira bedeline karşı ikâmet edilen konut büyüklüğü ile bugün aynı bedelde kiralanabilen konut büyüklüklerini kıyasladı. Buna göre Berlin’de 10 yıl önce 4 kişilik bir aile 1000 euro kira ödeyerek 120 metrekarede oturabilirken, şimdi aynı fiyata en fazla 69 metrekarelik ev kiralayabiliyor. Buna göre Berlin’de aynı kira bedeline karşı ikâmet edilebilen konut büyüklüğü yüzde 43 oranında küçüldü.

Kira bedeliyle konut büyüklüğü arasındaki farkın açıldığı bir diğer şehir ise Münih oldu. Mühih’te bugün 10 yıl öncesine göre aynı kira bedeline karşı ortalama yüzde 40 oranında daha küçük konut kiralanabiliyor. 10 yıl önce Münih’te 1000 euroya yaklaşık 85 metrekarelik konut kiralanabilirken bugün aynı kira bedeliyle en fazla 51 metrekarelik ev bulunabiliyor. Frankfurt’ta da 10 yıl önce 1000 euroya 92 metrekarelik ev kiralayabilenler bugün aynı fiyata ortalama 65 metrekarelik evde oturabiliyor.